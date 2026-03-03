Ракети "Фламінго" стали для України новим шансом на перемогу у війні

Редакція видання Atlantic Council дійшла висновку, що українські крилаті ракети великої дальності FP-5 “Фламінго” дійсно можуть змінити хід війни. Однак для цього Україна повинна налагодити процес їхнього масового виробництва.

Ракети "Фламінго" — новий козир України

На переконання експертів, вони можуть виснажити логістику та економіку російського тилу.

Проте, щоб це зробити, Україна повинна організувати саме масове виробництво цих ракет.

Редакція видання Atlantic Council звертає увагу на нещодавній удар ЗСУ по Воткінському військовому заводу в Удмуртії.

Що важливо розуміти, він знаходиться за 1400 км від лінії фронту.

Саме там розробляють "Іскандер-М", "Орєшнік", "Тополь-М", якими російські загарбники цинічно б'ють по мирних українських містах.

Зі заявленою максимальною дальністю польоту близько трьох тисяч кілометрів та корисним навантаженням понад тисячу кілограмів, "Фламінго" набагато потужніші за дрони, які зазвичай використовуються Україною для ударів.

За словами експертів, українські дрони вже зруйнували міф про російську ППО, якій, нібито, "аналогів немає".