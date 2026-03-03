Ракети "Фламінго" стали для України новим шансом на перемогу у війні
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракети "Фламінго" стали для України новим шансом на перемогу у війні

Ракети "Фламінго" - новий козир України
Read in English
Джерело:  Atlantic Council

Редакція видання Atlantic Council дійшла висновку, що українські крилаті ракети великої дальності FP-5 “Фламінго” дійсно можуть змінити хід війни. Однак для цього Україна повинна налагодити процес їхнього масового виробництва.

Головні тези:

  • Маса боєзаряду відіграє ключову роль під час бойових дій.
  • Це означає, що Україна повинна зосередитися на виробництві ракет, а не лише дронів.

Ракети "Фламінго" — новий козир України

На переконання експертів, вони можуть виснажити логістику та економіку російського тилу.

Проте, щоб це зробити, Україна повинна організувати саме масове виробництво цих ракет.

Редакція видання Atlantic Council звертає увагу на нещодавній удар ЗСУ по Воткінському військовому заводу в Удмуртії.

Що важливо розуміти, він знаходиться за 1400 км від лінії фронту.

Саме там розробляють "Іскандер-М", "Орєшнік", "Тополь-М", якими російські загарбники цинічно б'ють по мирних українських містах.

Зі заявленою максимальною дальністю польоту близько трьох тисяч кілометрів та корисним навантаженням понад тисячу кілограмів, "Фламінго" набагато потужніші за дрони, які зазвичай використовуються Україною для ударів.

За словами експертів, українські дрони вже зруйнували міф про російську ППО, якій, нібито, "аналогів немає".

Видання Atlantic Council вважає, що далекобійні ракети зможуть просто знищити матеріальну військову базу країни-агресорки.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Воєнна машина Путіна починає руйнуватися зсередини — аналітики
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ми можемо зіткнутися з труднощами в отриманні ракет та зброї — Зеленський
Зеленський оцінив ситуацію на Близькому Сході
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський прогнозує поразку Орбана на виборах
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?