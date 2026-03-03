Ракети "Фламінго" стали для України новим шансом на перемогу у війні

Редакція видання Atlantic Council дійшла висновку, що українські крилаті ракети великої дальності FP-5 “Фламінго” дійсно можуть змінити хід війни. Однак для цього Україна повинна налагодити процес їхнього масового виробництва.
Головні тези:
- Маса боєзаряду відіграє ключову роль під час бойових дій.
- Це означає, що Україна повинна зосередитися на виробництві ракет, а не лише дронів.
Ракети "Фламінго" — новий козир України
На переконання експертів, вони можуть виснажити логістику та економіку російського тилу.
Проте, щоб це зробити, Україна повинна організувати саме масове виробництво цих ракет.
Редакція видання Atlantic Council звертає увагу на нещодавній удар ЗСУ по Воткінському військовому заводу в Удмуртії.
Що важливо розуміти, він знаходиться за 1400 км від лінії фронту.
Саме там розробляють "Іскандер-М", "Орєшнік", "Тополь-М", якими російські загарбники цинічно б'ють по мирних українських містах.
За словами експертів, українські дрони вже зруйнували міф про російську ППО, якій, нібито, "аналогів немає".
Видання Atlantic Council вважає, що далекобійні ракети зможуть просто знищити матеріальну військову базу країни-агресорки.
