ППО знешкодила 122 із 137 цілей під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 9-10 березня російські окупанти здійснювали напад на Україну 137 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно ліквідувати більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях.
- Російські дрони досі атакують Україну, тому не ігноруйте повітряну тривогу.
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 9 березня.
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Згідно з останніми даними, близько 80 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
