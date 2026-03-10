ППО знешкодила 122 із 137 цілей під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 122 із 137 цілей під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 9-10 березня російські окупанти здійснювали напад на Україну 137 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно ліквідувати більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях.
  • Російські дрони досі атакують Україну, тому не ігноруйте повітряну тривогу.

ППО успішно відбила нову атаку РФ

Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 9 березня.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 80 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 122 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Федоров представив новий план війни та назвав 3 конкретні цілі
Михайло Федоров
Федоров
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Воєнна машина Путіна починає руйнуватися зсередини — аналітики
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракети "Фламінго" стали для України новим шансом на перемогу у війні
Ракети "Фламінго" - новий козир України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?