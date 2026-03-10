Противник терпит критические потери в живой силе и технике — Сырский
Украина
Противник терпит критические потери в живой силе и технике — Сырский

Александр Сырский
Сырский оценил ситуацию на фронте
Утром 10 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что поработал в частях и подразделениях Сил обороны Украины в Донецкой области. Он рассказал об актуальной ситуации на этом участке фронта и потерях армии РФ.

  • Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские воины успешно проводят наступательные действия.
  • Он выразил благодарность защитникам за их смелость и инициативность.

По словам главкома, он провел встречи с командирами корпусов, бригад и батальонов, каждый день выполняющих боевые задания на самых сложных участках фронта.

Непосредственно на местах изучил особенности боевых действий на данном участке фронта, обсудил актуальные вопросы выполнения боевых задач, уровень обеспечения наших подразделений. Одобрил решение для усиления устойчивости обороны и улучшения логистики.

Как отметил Сырский, особенность войны на текущем этапе такова, что понятие "переднего края" размывается.

Фактически речь идет о том, что на многих участках обоюдные "зоны инфильтрации" для малых пехотных групп могут достигать более 10 км.

Главком обратил внимание на то, что украинские воины проводят собственные активные наступательные действия, срывая большинство планов армии РФ.

Противник несет значительные, иногда критические потери в живой силе и технике. Украинские подразделения эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию и дистанционное минирование, последовательно снижая боевой потенциал российских войск, срывая их наступательные планы, — подчеркнул Сырский.

