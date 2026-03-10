Противник терпит критические потери в живой силе и технике — Сырский

Утром 10 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что поработал в частях и подразделениях Сил обороны Украины в Донецкой области. Он рассказал об актуальной ситуации на этом участке фронта и потерях армии РФ.
Главные тезисы
- Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские воины успешно проводят наступательные действия.
- Он выразил благодарность защитникам за их смелость и инициативность.
Сырский оценил ситуацию на фронте
По словам главкома, он провел встречи с командирами корпусов, бригад и батальонов, каждый день выполняющих боевые задания на самых сложных участках фронта.
Как отметил Сырский, особенность войны на текущем этапе такова, что понятие "переднего края" размывается.
Фактически речь идет о том, что на многих участках обоюдные "зоны инфильтрации" для малых пехотных групп могут достигать более 10 км.
Главком обратил внимание на то, что украинские воины проводят собственные активные наступательные действия, срывая большинство планов армии РФ.
