Противник терпит критические потери в живой силе и технике — Сырский

Утром 10 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что поработал в частях и подразделениях Сил обороны Украины в Донецкой области. Он рассказал об актуальной ситуации на этом участке фронта и потерях армии РФ.

Сырский оценил ситуацию на фронте

По словам главкома, он провел встречи с командирами корпусов, бригад и батальонов, каждый день выполняющих боевые задания на самых сложных участках фронта.

Непосредственно на местах изучил особенности боевых действий на данном участке фронта, обсудил актуальные вопросы выполнения боевых задач, уровень обеспечения наших подразделений. Одобрил решение для усиления устойчивости обороны и улучшения логистики. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Как отметил Сырский, особенность войны на текущем этапе такова, что понятие "переднего края" размывается.

Фактически речь идет о том, что на многих участках обоюдные "зоны инфильтрации" для малых пехотных групп могут достигать более 10 км.

Главком обратил внимание на то, что украинские воины проводят собственные активные наступательные действия, срывая большинство планов армии РФ.