ВСУ уничтожили 4 пункта управления БпЛА армии РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 9 марта авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали три района сосредоточения живой силы и техники, четыре пункта управления БПЛА, четыре артиллерийские системы, один состав и два других важных объекта российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начались 1476-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 130 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 10 марта 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 274 990 (+950) человек;
танков — 11 758 (+13) ед;
боевых бронированных машин — 24 174 (+7) ед;
артиллерийских систем — 38 202 (+73) ед;
РСЗО — 1 679 (+4) ед;
средств ПВО — 1 328 (+2) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 168 809 (+2 169) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 82 510 (+221) ед;
специальной техники — 4087 (+4) ед.
Кроме того, применил 9812 дронов-камикадзе и произвел 3887 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 84 из реактивных систем залпового огня.
