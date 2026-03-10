ВСУ уничтожили 4 пункта управления БпЛА армии РФ
ВСУ уничтожили 4 пункта управления БпЛА армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 10 марта 2026 года
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 9 марта авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали три района сосредоточения живой силы и техники, четыре пункта управления БПЛА, четыре артиллерийские системы, один состав и два других важных объекта российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начались 1476-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 130 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 10 марта 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 274 990 (+950) человек;

  • танков — 11 758 (+13) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 174 (+7) ед;

  • артиллерийских систем — 38 202 (+73) ед;

  • РСЗО — 1 679 (+4) ед;

  • средств ПВО — 1 328 (+2) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 168 809 (+2 169) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 82 510 (+221) ед;

  • специальной техники — 4087 (+4) ед.

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет, 90 авиационных ударов, сбросив 251 управляемую авиабомбу.

Кроме того, применил 9812 дронов-камикадзе и произвел 3887 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 84 из реактивных систем залпового огня.

Как вам такое?

