ВСУ уничтожили 4 пункта управления БпЛА армии РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 9 марта авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали три района сосредоточения живой силы и техники, четыре пункта управления БПЛА, четыре артиллерийские системы, один состав и два других важных объекта российских оккупантов.