ЗСУ знищили 4 пункти управління БпЛА армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 9 березня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували три райони зосередження живої сили та техніки, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, один склад та два інших важливих об’єкти російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1476–та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 130 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 10 березня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 274 990 (+950) осіб;
танків — 11 758 (+13) од;
бойових броньованих машин — 24 174 (+7) од;
артилерійських систем — 38 202 (+73) од;
РСЗВ — 1 679 (+4) од;
засобів ППО — 1 328 (+2) од;
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 168 809 (+2 169) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 82 510 (+221) од;
спеціальної техніки — 4 087 (+4) од.
Крім того, застосував 9812 дронів–камікадзе та здійснив 3887 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 84 — із реактивних систем залпового вогню.
