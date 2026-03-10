ЗСУ знищили 4 пункти управління БпЛА армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили 4 пункти управління БпЛА армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 9 березня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували три райони зосередження живої сили та техніки, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, один склад та два інших важливих об’єкти російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1476–та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 130 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 10 березня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 274 990 (+950) осіб;

  • танків — 11 758 (+13) од;

  • бойових броньованих машин — 24 174 (+7) од;

  • артилерійських систем — 38 202 (+73) од;

  • РСЗВ — 1 679 (+4) од;

  • засобів ППО — 1 328 (+2) од;

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 168 809 (+2 169) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 82 510 (+221) од;

  • спеціальної техніки — 4 087 (+4) од.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 90 авіаційних ударів, скинувши 251 керовану авіабомбу.

Крім того, застосував 9812 дронів–камікадзе та здійснив 3887 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 84 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 122 із 137 цілей під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп дав Путіну пораду щодо України під час нових перемовин
The White House
Трамп хоче, щоб Путін закінчив війну проти України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Дніпро та Харків — 14 поранених
ДСНС України
Наслідки атак Росії на Дніпро та Харків - останні подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?