Россия не планирует прекращать наступление на фронте — Сырский

Кремль не намерен прекращать наступательные действия, хотя и несет значительные потери на поле боя.

Россия несет значительные потери, но продолжает наступление — Сырский

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с Главнокомандующим Вооруженными силами Королевства Швеция генералом Микаэлем Классоном.

По словам главнокомандующего, визит шведского генерала — сигнал того, что партнерство со Швецией остается стратегическим приоритетом. Также он поблагодарил короля, правительства и народа Швеции за поддержку Украины и военную помощь Силам обороны, в том числе за 21-й пакет помощи, включающий новейшие средства противовоздушной обороны, средства Deep Strike и боеприпасы.

Стокгольм остается преданным участником коалиций по развитию воздушных сил, военно-морских сил, беспилотных систем, бронетанковой техники, разминирования и информационных технологий Украины. Пример такой активности Швеции важен для консолидации совместных усилий партнеров по принуждению России к миру. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий также добавил, что в настоящее время Кремль не намерен прекращать наступательные действия, хотя и несет значительные потери на поле боя, которые уже три месяца подряд превышают пополнение российской армии.

В то же время он проинформировал Главнокомандующего Вооруженными силами Швеции об оперативной обстановке на активном фронте протяженностью 1200 км и о потребностях ВС Украины в вооружении и военной технике.