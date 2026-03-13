Россия не планирует прекращать наступление на фронте — Сырский

Кремль не намерен прекращать наступательные действия, хотя и несет значительные потери на поле боя.
Главные тезисы
- Россия не собирается прекращать наступление на фронте, несмотря на значительные потери на поле боя.
- Украина получает военную помощь и технику от Швеции для обороны.
- Поддержка со стороны Швеции является ключевым стратегическим прио
Россия несет значительные потери, но продолжает наступление — Сырский
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с Главнокомандующим Вооруженными силами Королевства Швеция генералом Микаэлем Классоном.
По словам главнокомандующего, визит шведского генерала — сигнал того, что партнерство со Швецией остается стратегическим приоритетом. Также он поблагодарил короля, правительства и народа Швеции за поддержку Украины и военную помощь Силам обороны, в том числе за 21-й пакет помощи, включающий новейшие средства противовоздушной обороны, средства Deep Strike и боеприпасы.
Главнокомандующий также добавил, что в настоящее время Кремль не намерен прекращать наступательные действия, хотя и несет значительные потери на поле боя, которые уже три месяца подряд превышают пополнение российской армии.
В то же время он проинформировал Главнокомандующего Вооруженными силами Швеции об оперативной обстановке на активном фронте протяженностью 1200 км и о потребностях ВС Украины в вооружении и военной технике.
Убежден, что плодотворное военное сотрудничество с нашими партнерами из НАТО здесь, в Украине, закладывает основы новой архитектуры безопасности для всей Европы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-