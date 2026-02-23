Сырский заявил об успехе контрнаступательных операций Сил обороны Украины на юге

Силы обороны Украины в ходе наступления на юге уволили восемь населенных пунктов и около 400 квадратных километров территории.

ВСУ проводят удачное контрнаступление на юге Украины

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Ситуация на этом участке (в Южной операционной зоне — ред.) сложная. Противник продолжает оказывать давление, активно применяет для инфильтрации малые штурмовые группы, использует артиллерию, беспилотные средства, иногда бронетехнику. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По его словам, несмотря на это, украинские воины не только держат оборону, но и успешно действуют в наступательной операции.

Так, с января этого года на Александровском направлении группировки ДШВ и смежные подразделения возобновили контроль над 400 квадратных километров территории и восемью населенными пунктами.

Имел честь лично отметить военнослужащих 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад за мужество, выдержку и профессионализм в бою. Поделиться

22 февраля сообщалось, что Десантно-штурмовые войска ВСУ проводят активную операцию на Александровском направлении. Основная цель — сорвать планы РФ по продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.