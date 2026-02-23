Сырский заявил об успехе контрнаступательных операций Сил обороны Украины на юге

Силы обороны Украины в ходе наступления на юге уволили восемь населенных пунктов и около 400 квадратных километров территории.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины активно проводят контрнаступление на юге, освобождая восемь населенных пунктов и большую территорию.
- Главнокомандующий ВСУ отметил успешность операций украинских воинов, несмотря на сложность ситуации и активные действия противника.
ВСУ проводят удачное контрнаступление на юге Украины
Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, несмотря на это, украинские воины не только держат оборону, но и успешно действуют в наступательной операции.
Так, с января этого года на Александровском направлении группировки ДШВ и смежные подразделения возобновили контроль над 400 квадратных километров территории и восемью населенными пунктами.
22 февраля сообщалось, что Десантно-штурмовые войска ВСУ проводят активную операцию на Александровском направлении. Основная цель — сорвать планы РФ по продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.
