Сырский заявил об успехе контрнаступательных операций Сил обороны Украины на юге
Сырский заявил об успехе контрнаступательных операций Сил обороны Украины на юге

Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
Силы обороны Украины в ходе наступления на юге уволили восемь населенных пунктов и около 400 квадратных километров территории.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины активно проводят контрнаступление на юге, освобождая восемь населенных пунктов и большую территорию.
  • Главнокомандующий ВСУ отметил успешность операций украинских воинов, несмотря на сложность ситуации и активные действия противника.

ВСУ проводят удачное контрнаступление на юге Украины

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Ситуация на этом участке (в Южной операционной зоне — ред.) сложная. Противник продолжает оказывать давление, активно применяет для инфильтрации малые штурмовые группы, использует артиллерию, беспилотные средства, иногда бронетехнику.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По его словам, несмотря на это, украинские воины не только держат оборону, но и успешно действуют в наступательной операции.

Так, с января этого года на Александровском направлении группировки ДШВ и смежные подразделения возобновили контроль над 400 квадратных километров территории и восемью населенными пунктами.

Имел честь лично отметить военнослужащих 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад за мужество, выдержку и профессионализм в бою.

22 февраля сообщалось, что Десантно-штурмовые войска ВСУ проводят активную операцию на Александровском направлении. Основная цель — сорвать планы РФ по продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.

