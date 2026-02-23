Сирський заявив про успіх контрнаступальних операцій Сил оборони України на півдні

Сили оборони України у ході наступу на півдні звільнили вісім населених пунктів та близько 400 квадратних кілометрів території.

ЗСУ проводять вдалий контрнаступ на півдні України — Сирський

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Ситуація на цій ділянці (у Південній операційній зоні — ред.) складна. Противник продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби, подекуди — бронетехніку. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, попри це, українські воїни не лише тримають оборону а й успішно діють в наступальній операції.

Так, з кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратних кілометрів території та вісьмома населеними пунктами.

Мав честь особисто відзначити військовослужбовців 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад за мужність, витримку і професійність у бою.

22 лютого повідомлялось, що Десантно-штурмові війська ЗСУ проводять активну операцію на Олександрівському напрямку. Основна мета — зірвати плани РФ щодо просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.