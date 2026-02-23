Сирський заявив про успіх контрнаступальних операцій Сил оборони України на півдні

Сили оборони України у ході наступу на півдні звільнили вісім населених пунктів та близько 400 квадратних кілометрів території.
Головні тези:
- Українські ЗСУ активно проводять контрнаступ на півдні України, визвільнюючи вісім населених пунктів та значну територію.
- Головний командувач ЗСУ Олександр Сирський зауважує складність ситуації на півдні, але підкреслює успішність операцій українських воїнів.
ЗСУ проводять вдалий контрнаступ на півдні України — Сирський
Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, попри це, українські воїни не лише тримають оборону а й успішно діють в наступальній операції.
Так, з кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратних кілометрів території та вісьмома населеними пунктами.
22 лютого повідомлялось, що Десантно-штурмові війська ЗСУ проводять активну операцію на Олександрівському напрямку. Основна мета — зірвати плани РФ щодо просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-