Сирський заявив про успіх контрнаступальних операцій Сил оборони України на півдні
Україна
Сирський заявив про успіх контрнаступальних операцій Сил оборони України на півдні

Головнокомандувач ЗС України
Сирський
Сили оборони України у ході наступу на півдні звільнили вісім населених пунктів та близько 400 квадратних кілометрів території.

Головні тези:

  • Українські ЗСУ активно проводять контрнаступ на півдні України, визвільнюючи вісім населених пунктів та значну територію.
  • Головний командувач ЗСУ Олександр Сирський зауважує складність ситуації на півдні, але підкреслює успішність операцій українських воїнів.

ЗСУ проводять вдалий контрнаступ на півдні України — Сирський

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Ситуація на цій ділянці (у Південній операційній зоні — ред.) складна. Противник продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби, подекуди — бронетехніку.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, попри це, українські воїни не лише тримають оборону а й успішно діють в наступальній операції.

Так, з кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратних кілометрів території та вісьмома населеними пунктами.

Мав честь особисто відзначити військовослужбовців 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад за мужність, витримку і професійність у бою.

22 лютого повідомлялось, що Десантно-штурмові війська ЗСУ проводять активну операцію на Олександрівському напрямку. Основна мета — зірвати плани РФ щодо просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

