Кремль невдоволений рішенням США щодо скасування санкції проти нафти РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Кремль невдоволений рішенням США щодо скасування санкції проти нафти РФ

Пєсков
Read in English
Джерело:  online.ua

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков публічно визнав, що в питанні тимчасвого зняття санкцій США із російської нафти на танкерах інтереси Москви і Вашингтона "ситуативно збіглися". Однак спікер Кремля не приховує — це не те, чого хотіла офіційна Москва.

Головні тези:

  • Команда Дональда Трампа скасувала санкції на 30 днів.
  • Москва стверджує, що цей сценарій її не надто влаштовує.

Росія хотіла більше поступок від США

Що важливо розуміти, 12 березня команда американського лідера Дональда Трампа на 30 днів скасувала санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які транспортуються танкерами в морі.

В офіційному документі йдеться про те, що Мінфін США дозволяє доставку та продаж російської нафти і нафтопродуктів, завантажених на судна станом на 12 березня.

Окрім того, наголошується, що ліцензія залишатиметься чинною до опівночі 11 квітня за вашингтонським часом.

Попри це, рішення Білого дому не надто втішило російського диктатора Володимира Путіна та його команду.

За словами Пєскова, дії президента США свідчать про намагання стабілізувати енергетичні ринки, а не поступки РФ.

Ми чули заяви представників Сполучених Штатів про те, що це виключення зроблено зараз дійсно для вже завантаженої нафти до 12 березня. Але також була і заява, що в цілому далі США не планують знімати будь-які нафтові санкції з Російської Федерації, — публічно скаржиться речник Путіна.

