Кремль невдоволений рішенням США щодо скасування санкції проти нафти РФ

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков публічно визнав, що в питанні тимчасвого зняття санкцій США із російської нафти на танкерах інтереси Москви і Вашингтона "ситуативно збіглися". Однак спікер Кремля не приховує — це не те, чого хотіла офіційна Москва.

Росія хотіла більше поступок від США

Що важливо розуміти, 12 березня команда американського лідера Дональда Трампа на 30 днів скасувала санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які транспортуються танкерами в морі.

В офіційному документі йдеться про те, що Мінфін США дозволяє доставку та продаж російської нафти і нафтопродуктів, завантажених на судна станом на 12 березня.

Окрім того, наголошується, що ліцензія залишатиметься чинною до опівночі 11 квітня за вашингтонським часом.

Попри це, рішення Білого дому не надто втішило російського диктатора Володимира Путіна та його команду.

За словами Пєскова, дії президента США свідчать про намагання стабілізувати енергетичні ринки, а не поступки РФ.