Кремль недоволен решением США отменить санкции против нефти РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Кремль недоволен решением США отменить санкции против нефти РФ

Песков
Читати українською
Источник:  online.ua

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков публично признал, что в вопросе временного снятия санкций США с российской нефти на танкерах интересы Москвы и Вашингтона "ситуативно совпали". Однако спикер Кремля не скрывает – это не то, чего хотела официальная Москва.

Главные тезисы

  • Команда Дональда Трампа отменила санкции на 30 дней.
  • Москва утверждает, что этот сценарий ее не слишком устраивает.

Россия хотела больше уступок от США

Что важно понимать, 12 марта команда американского лидера Дональда Трампа на 30 дней отменила санкционные ограничения на покупку российской нефти и транспортируемых танкерами в море нефтепродуктов.

В официальном документе указано, что Минфин США разрешает доставку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта.

Кроме того, сообщается, что лицензия будет действовать до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.

Несмотря на это, решение Белого дома не очень обрадовало российского диктатора Владимира Путина и его команду.

По словам Пескова, действия президента США свидетельствуют о попытках стабилизировать энергетические рынки, а не об уступках РФ.

Мы слышали заявления представителей Соединенных Штатов о том, что это исключение сделано сейчас действительно для уже загруженной нефти до 12 марта. Но также было и заявление, что в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации, — публично жалуется спикер Путина.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США не продают оружие России и не вводят санкции против Украины — Рубио
Рубио
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан цинично предлагает ЕС упразднить санкции против нефти и газа РФ
Орбан
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп отменил санкции против российской нефти на танкерах
Минфин США
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?