Спикер российского диктатора Дмитрий Песков публично признал, что в вопросе временного снятия санкций США с российской нефти на танкерах интересы Москвы и Вашингтона "ситуативно совпали". Однако спикер Кремля не скрывает – это не то, чего хотела официальная Москва.

Россия хотела больше уступок от США

Что важно понимать, 12 марта команда американского лидера Дональда Трампа на 30 дней отменила санкционные ограничения на покупку российской нефти и транспортируемых танкерами в море нефтепродуктов.

В официальном документе указано, что Минфин США разрешает доставку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта.

Кроме того, сообщается, что лицензия будет действовать до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.

Несмотря на это, решение Белого дома не очень обрадовало российского диктатора Владимира Путина и его команду.

По словам Пескова, действия президента США свидетельствуют о попытках стабилизировать энергетические рынки, а не об уступках РФ.