Трамп отменил санкции против российской нефти на танкерах

Администрация американского лидера Дональда Трампа официально приняла решение на 30 дней отменить санкционные ограничения на покупку российской нефти и транспортируемых танкерами в море нефтепродуктов.
Главные тезисы
- Отмена санкций будет действовать до 11 апреля 2026 года.
- Недавно Штаты разрешили Индии в течение 30 дней покупать застрявшую в море российскую нефть.
США снова ослабляют санкционное давление на РФ
С официальным объяснением на этот счет выступил министр финансов США Скотт Бессент.
По словам последнего, американские власти приняли это решение, мол, чтобы увеличить глобальный объем текущих поставок.
Журналисты уже проанализировали текст новой американской лицензии и пришли к выводу, что команда Дональда Трамп дает зеленый свет на доставку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта.
Что важно понимать, это разрешение будет действовать до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-