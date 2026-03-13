Трамп отменил санкции против российской нефти на танкерах
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп отменил санкции против российской нефти на танкерах

Минфин США
Трамп
Читати українською

Администрация американского лидера Дональда Трампа официально приняла решение на 30 дней отменить санкционные ограничения на покупку российской нефти и транспортируемых танкерами в море нефтепродуктов.

Главные тезисы

  • Отмена санкций будет действовать до 11 апреля 2026 года.
  • Недавно Штаты разрешили Индии в течение 30 дней покупать застрявшую в море российскую нефть.

США снова ослабляют санкционное давление на РФ

С официальным объяснением на этот счет выступил министр финансов США Скотт Бессент.

По словам последнего, американские власти приняли это решение, мол, чтобы увеличить глобальный объем текущих поставок.

Министерство финансов США предоставляет временное разрешение странам на приобретение российской нефти, которая сейчас застряла в море. Эта ограниченная краткосрочная мера применяется только к уже находящейся в пути нефти и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству.

Скотт Бессент

Скотт Бессент

Министр финансов США

Журналисты уже проанализировали текст новой американской лицензии и пришли к выводу, что команда Дональда Трамп дает зеленый свет на доставку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта.

Что важно понимать, это разрешение будет действовать до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Отдал все". Трамп набросился с обвинениями на Байдена и Зеленского
Donald Trump
Трамп раскритиковал Байдена и Зеленского
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы это запомним". Трамп публично разозлился на Стармера
Donald Trump
Трамп пристыдил Стармера и Британию
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рубио VS Вэнс. Трамп уже выбирает преемника
Рубио имеет больше шансов стать новым президентом США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?