Трамп отменил санкции против российской нефти на танкерах

Администрация американского лидера Дональда Трампа официально приняла решение на 30 дней отменить санкционные ограничения на покупку российской нефти и транспортируемых танкерами в море нефтепродуктов.

США снова ослабляют санкционное давление на РФ

С официальным объяснением на этот счет выступил министр финансов США Скотт Бессент.

По словам последнего, американские власти приняли это решение, мол, чтобы увеличить глобальный объем текущих поставок.

Министерство финансов США предоставляет временное разрешение странам на приобретение российской нефти, которая сейчас застряла в море. Эта ограниченная краткосрочная мера применяется только к уже находящейся в пути нефти и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству. Скотт Бессент Министр финансов США

Журналисты уже проанализировали текст новой американской лицензии и пришли к выводу, что команда Дональда Трамп дает зеленый свет на доставку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта.