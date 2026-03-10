Рубио VS Вэнс. Трамп уже выбирает преемника

Несмотря на то, что вторая каденция американского лидера Дональда Трампа длится около года, он уже задумывается о своем преемнике. Главными кандидатами на пост нового президента США являются шеф американской дипломатии Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Рубио имеет больше шансов стать новым президентом США

Согласно данным издания NBC News, действующий глава Белого дома провел неофициальный опрос среди своих доноров по поводу того, кого они видят следующим кандидатом на выборах в президенты США.

Что важно понимать, они должны пройти уже в 2028 году.

Журналисты от своих инсайдеров узнали, что среди присутствующих большинство поддержали кандидатуру главы Госдепа Марко Рубио, а не вице-президента Джей Ди Вэнса.

По мнению аналитиков, это может указывать на рост влияния Рубио благодаря центральной роли во внешней политике администрации.

Несмотря на это, указано, что среди избирателей-республиканцев до сих пор лидирует Трамп.

Согласно последним данным, вице-президент США сохраняет расположение среди сторонников движения MAGA.