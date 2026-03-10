Рубіо VS Венс. Трамп уже обирає наступника

Попри те, що друга каденція американського лідера Дональда Трампа триває лише близько року, він уже замислюється про свого наступника. Головними кандидатами на пост нового президента США є шеф американської дипломатії Марко Рубіо та віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Рубіо наразі має більше шансів стати новим президентом США

Згідно з даними видання NBC News, чинний очільник Білого дому провів неофіційне опитування серед своїх донорів щодо того, кого вони бачать наступним кандидатом на виборах у президенти США.

Що важливо розуміти, вони повинні відбутися уже в 2028 році.

Журналісти від своїх інсайдерів дізналися, що серед присутніх більшість підтримали кандидатуру глави Держдепу Марко Рубіо, а не віцепрезидента Джей Ді Венса.

На переконання аналітиків, це може вказувати про зростання впливу Рубіо завдяки центральній ролі у зовнішній політиці адміністрації.

Попри це, зазначається, що у виборці республіканців досі лідирує Венс.

Згідно з останніми даними, віцепрезидент США зберігає прихильність серед прихильників руху MAGA.