Трамп скасував санкції проти російської нафти на танкерах

Адміністрація американського лідера Дональда Трампа офіційно ухвалила рішення на 30 днів скасувати санкційні обмеження щодо купівлі російської нафти та нафтопродуктів, які транспортуються танкерами в морі.
Головні тези:
- Скасування санкцій буде дійсним до 11 квітня 2026 року.
- Нещодавно Штати дозволили Індії протягом 30 днів купувати російську нафту, яка застрягла в морі.
США знову ослаблюють санкційний тиск на РФ
З офіційним поясненням з цього приводу виступив міністр фінансів США Скотт Бессент.
За словами останнього, американська влада ухвалила це рішення, мовляв, щоб збільшити глобальний обсяг поточних постачань.
Журналісти уже проаналізували текст нової американської ліцензії та дійшли висновку, що команда Дональда Трамп дає зелене світло на доставку та продаж російської нафти і нафтопродуктів, завантажених на судна станом на 12 березня.
Що важливо розуміти, цей дозвіл буде чинним до опівночі 11 квітня за вашингтонським часом.
Більше по темі
