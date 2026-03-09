Орбан цинично предлагает ЕС упразднить санкции против нефти и газа РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Орбан цинично предлагает ЕС упразднить санкции против нефти и газа РФ

Орбан
Читати українською
Источник:  Укринформ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился в Еврокомиссию с просьбой отменить санкции, введенные против российских энергоносителей.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан обратился к Еврокомиссии с предложением отменить санкции против нефти и газа РФ, утверждая, что рост цен на горючее в Венгрии связан с блокадой поставок российских энергоносителей.
  • Согласно Орбану, обострение ситуации на Ближнем Востоке и блокада через Украину привели к необходимости пересмотра и отмены санкций ЕС в отношении российских энергоносителей.

Орбан размечтался об отмене санкций ЕС против российского газа и нефти

Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети Х.

Орбан утверждает, что рост цен на горючее в Венгрии влекут не только войну на Ближнем Востоке, но и «блокаду» поставок российской нефти через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба».

Он также назвал "угрозой" остановку транзита нефти из РФ не только для Венгрии, но и якобы для всего Евросоюза.

Блокада поставок нефти из Украины и война на Ближнем Востоке влекут за собой рост цен. Европа должна признать реальность: нам нужно пересмотреть и отменить все санкции в отношении российских энергоносителей. Я предложил это президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и созвал экстренное заседание правительства, чтобы защитить венгерские семьи.

Виктор Орбан

27 января россияне ударили по энергетической инфраструктуре во Львовской области. В результате нанесенных повреждений остановился транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо Президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвал немедленно открыть нефтепровод «Дружба». Президент Европейского Совета Антониу Кошта и Президент Владимир Зеленский договорились, что Украина проведет оценку, сколько времени потребуется на ремонт поврежденного Россией трубопровода «Дружба».

Дата публикации
Дата публикации
Дата публикации
