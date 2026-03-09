Орбан цинично предлагает ЕС упразднить санкции против нефти и газа РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился в Еврокомиссию с просьбой отменить санкции, введенные против российских энергоносителей.

Орбан размечтался об отмене санкций ЕС против российского газа и нефти

Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети Х.

Орбан утверждает, что рост цен на горючее в Венгрии влекут не только войну на Ближнем Востоке, но и «блокаду» поставок российской нефти через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба».

Он также назвал "угрозой" остановку транзита нефти из РФ не только для Венгрии, но и якобы для всего Евросоюза.

Блокада поставок нефти из Украины и война на Ближнем Востоке влекут за собой рост цен. Европа должна признать реальность: нам нужно пересмотреть и отменить все санкции в отношении российских энергоносителей. Я предложил это президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и созвал экстренное заседание правительства, чтобы защитить венгерские семьи. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

🛢️ @PM_ViktorOrban: Ukraine’s oil blockade and the Middle East war are driving prices up. Europe must face reality: we need to review and lift all sanctions on Russian energy. I have proposed this to @EU_Commission President @vonderleyen and convened an emergency government… pic.twitter.com/XAFYV44Vpr — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 9, 2026

27 января россияне ударили по энергетической инфраструктуре во Львовской области. В результате нанесенных повреждений остановился транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».