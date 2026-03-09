Орбан цинично предлагает ЕС упразднить санкции против нефти и газа РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился в Еврокомиссию с просьбой отменить санкции, введенные против российских энергоносителей.
Главные тезисы
- Виктор Орбан обратился к Еврокомиссии с предложением отменить санкции против нефти и газа РФ, утверждая, что рост цен на горючее в Венгрии связан с блокадой поставок российских энергоносителей.
- Согласно Орбану, обострение ситуации на Ближнем Востоке и блокада через Украину привели к необходимости пересмотра и отмены санкций ЕС в отношении российских энергоносителей.
Орбан размечтался об отмене санкций ЕС против российского газа и нефти
Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети Х.
Орбан утверждает, что рост цен на горючее в Венгрии влекут не только войну на Ближнем Востоке, но и «блокаду» поставок российской нефти через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба».
Он также назвал "угрозой" остановку транзита нефти из РФ не только для Венгрии, но и якобы для всего Евросоюза.
🛢️ @PM_ViktorOrban: Ukraine’s oil blockade and the Middle East war are driving prices up. Europe must face reality: we need to review and lift all sanctions on Russian energy. I have proposed this to @EU_Commission President @vonderleyen and convened an emergency government… pic.twitter.com/XAFYV44Vpr— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 9, 2026
27 января россияне ударили по энергетической инфраструктуре во Львовской области. В результате нанесенных повреждений остановился транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо Президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвал немедленно открыть нефтепровод «Дружба». Президент Европейского Совета Антониу Кошта и Президент Владимир Зеленский договорились, что Украина проведет оценку, сколько времени потребуется на ремонт поврежденного Россией трубопровода «Дружба».
