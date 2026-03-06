Глава венгерского правительства Виктор Орбан пригрозил держать блокаду европейского финансирования для Украины, пока команда Владимира Зеленского не возобновит поставки российской нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба".
Главные тезисы
- По словам Орбана, Германия не заставит его снять вето с решения о финансировании Украины.
- Он добавил, что Венгрия никогда не откажется от дешевой российской энергии.
Орбан публично обратился в Украину с новым ультиматумом
Пророссийский политик продолжает цинично врать, что у Украины нет никаких технических преград для возобновления поставок через нефтепровод "Дружба".
По мнению Орбана, команда Зеленского просто обманывает Венгрию и ЕС, поскольку приняла "политическое решение" отрезать Венгрию от российской нефти.
Приспешник Путина не скрывает от СМИ, что его вето на выделение 90 млрд евро ЕС для Украины — это ответ на прекращение работы "Дружбы".
Однако венгерский лидер по-прежнему игнорирует тот факт, что именно Россия повредила этот газопровод, а не Украина.
Что важно понимать, приспешник Путина не дал никаких гарантий снятия вето в случае, если нефтепровод возобновит работу.
