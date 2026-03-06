Дело Эпштейна. Трампа обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки

Министерство юстиции США официально обнародовало документы ФБР, связанные с обвинениями президента США Дональда Трампа в сексуальном насилии в отношении 13-летней девочки, которое он совершил в 1984 году вместе с финансистом Джеффри Эпштейном.

Трамп снова оказался в эпицентре скандала

Журналисты обращают внимание на то, что речь идет об обнародовании той части файлов, которой не было в первой версии файлов дела осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна.

В ней можно найти резюме и заметки трех отдельных интервью ФБР с женщиной, утверждающей, что подверглась сексуальному насилию со стороны Эпштейна и самого Дональда Трампа.

Так, указано, женщина из Южной Каролины обратилась к стражам порядка после ареста Эпштейна в 2019 году.

По ее словам, миллиардер-финансист напал на нее на острове Гилтон-Хед в ее родном штате, когда ей было всего 13 лет. Речь идет о 1984 году.

В целом ФБР провел дополнительные допросы в четыре разные даты в 2019 году: 24 июля, 7 августа, 20 августа и 16 октября.

Что важно понять, в миллионах документов "файлов Эпштейна" первоначально был включен только итог интервью от 24 июля — именно в нем не было никаких обвинений против Трампа.

Министерство юстиции предупреждает, что файлы Эпштейна содержат ложные и непроверенные утверждения.