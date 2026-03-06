Справа Епштейна. Трампа звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки
Справа Епштейна. Трампа звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки

Джерело:  Sky News

Міністерство юстиції США офіційно оприлюднило документи ФБР, які пов’язані зі звинуваченнями президента США Дональда Трампа у сексуальному насильстві щодо 13-річної дівчинки, яке він скоїв у 1984 році разом з фінансистом Джеффрі Епштейном.

Головні тези:

  • У раніше опублікованих матеріалах справи Епштейна не вистачало близько сотні важливих документів.
  • Саме в них і було інтерв'ю жінки, яка озвучувала звинувачення на адресу Трампа.

Трамп знову опинився в епіцентрі скандалу

Журналісти звертають увагу на те, що йдеться про оприлюднення тієї частини файлів, якої не було у першій версії файлів справи засудженого за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

У ній можна знайти резюме та нотатки трьох окремих інтерв'ю ФБР із жінкою, яка стверджує, що зазнала сексуального насильства з боку Епштейна та самого Дональда Трампа.

Так, вказано, жінка із Південної Кароліни звернулася до правоохоронців після арешту Епштейна у 2019 році.

За її словами, мільярдер-фінансист напав на неї на острові Гілтон-Хед у її рідному штаті, коли їй було лише 13 років. Йдеться про 1984 рік.

Загалом ФБР здійснило додаткові допити в чотири різні дати в 2019 році: 24 липня, 7 серпня, 20 серпня та 16 жовтня.

Що важливо зрозуміти, у мільйонах документів "файлів Епштейна" спочатку було включено лише підсумок інтерв'ю від 24 липня — саме у ньому не було жодних звинувачень проти Трампа.

Міністерство юстиції вкотре попереджає, що файли Епштейна містять неправдиві та неперевірені твердження.

