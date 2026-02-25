Білл Гейтс публічно покаявся за звʼязки з Епштейном і зради з росіянками

Засновник Microsoft та всесвітньо відомий мільярдер Білл Гейтс вирішив привселюдно попросити вибачення перед співробітниками свого фонду. Він фактично визнав, що мав зв’язки із засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном та зраджував власній дружині з громадянками Росії.

Білл Гейтс наважився на відверті зізнання

За словами анонінних джерел, бізнесмен намагається врятувати свою репутацію в очах колег та підлеглих.

На тлі останніх подій Білл Гейтс вирішив публічно визнати, що мав позашлюбні романи з двома "російськими жінками".

Як стверджує засновник Microsoft, про ці зради згодом стало відомо Епштейну.

Американський мільярдер почав запевняти, що вони, мовляв, не були жертвами фінансиста.

У мене справді були романи, один — з росіянкою, гравцем у бридж, з якою я познайомився на турнірі, і один із росіянкою, що була фізиком-ядерником. З нею я познайомився по роботі, — зізнався Білл Гейтс. Поширити

Окрім того, він стверджує, що ніколи "не робив нічого протизаконного".

Що важливо розуміти, Гейтс почав спілкуватися з Епштейном ще 15 років тому — це сталося після того, як фінансист визнав провину у справі про залучення неповнолітньої до проституції.

Бізнесмен літав із Епштейном приватним літаком і проводив з ним час у Німеччині, Франції, Нью-Йорку та Вашингтоні. Гейтс продовжує стверджувати, що "ніколи не залишався на ніч і не відвідував острів Епштейна".