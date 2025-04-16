Ексдружина Білла Гейтса вперше назвала причину гучного розлучення

Шлюб Мелінди та Білла Гейтс був дуже міцним та тривалим, адже закохані будували родину 27 років. Саме тому їхніх розрив став шоком для більшості шанувальників пари. Лише зараз Мелінда наважилася розповісти, що насправді сталося.

Чому розлучилися Білл та Мелінда Гейтс

Мелінда Гейтс стала гостею шоу The Late Show.

Під час бесіди з ведучим Стівеном Колбертом вона вирішила розкрити причини розпаду їхньої родини з відомим бізнесменом.

За словами жінки, вона пішла від Білла Гейтса через втрату довіри у їхній парі.

Я зрозуміла, що для довірливих стосунків, яких я прагнула у шлюбі, обоє партнерів мають бути чесними одне з одним. І якщо ви не можете мати близькості, тоді зникає й довіра. Зрештою мені довелося піти, — відверто зізналася Мелінда. Поширити

Що важливо розуміти, про розлучення зіркової пари стало відомо ще 4 роки тому.

Мелінда та Білл встигли народити трьох дітей — 28-річна донька Дженніфер і 22-річна Фібі, а також 25-річний син Рорі.