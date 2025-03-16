"Мені п*зд*ц". Потап відреагував на чутки про розлучення з Каменських

Нещодавно в мережі почали ширитися чутки, що українська співачка Настя Каменських зажадала розлучення зі своїм чоловіком Потапом. На тлі цих подій артист вирішив виступити з гучною заявою.
Головні тези:
- Потап відмовляється від розлучення з Настею Каменських, навіть під час публічного обговорення скандалу.
- Артист вказав, що їхній шлюб був укладений в США, тому за американськими законами Настя може забрати більшість майна.
Потоп відмовляється від розлучення з Каменських
Про бажання Насті розлучитися заявив блогер-пліткар Богдан Беспалов. Потап вирішив не мовчати та відреагувати на цю інформацію.
З заявою артист та продюсер виступив під час одного зі своїх концертів у США, де він зараз живе.
Потап чи не вперше заговорив про можливе розлучення з дружиною. Він заявив, що вони уклали шлюб в Америці і через це, за його словами, він ні за що з нею не розлучиться.
Таким чином репер натякнув, що за американськими законами Анастасія може отримати більшу частину майна після розлучення, чого, схоже, Потап допустити не може.
За словами Потапа, один його знайомий розлучився у Штатах та залишився без нічого.
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