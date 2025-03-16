"Мені п*зд*ц". Потап відреагував на чутки про розлучення з Каменських

Нещодавно в мережі почали ширитися чутки, що українська співачка Настя Каменських зажадала розлучення зі своїм чоловіком Потапом. На тлі цих подій артист вирішив виступити з гучною заявою.

Потоп відмовляється від розлучення з Каменських

Про бажання Насті розлучитися заявив блогер-пліткар Богдан Беспалов. Потап вирішив не мовчати та відреагувати на цю інформацію.

З заявою артист та продюсер виступив під час одного зі своїх концертів у США, де він зараз живе.

Потап чи не вперше заговорив про можливе розлучення з дружиною. Він заявив, що вони уклали шлюб в Америці і через це, за його словами, він ні за що з нею не розлучиться.

Таким чином репер натякнув, що за американськими законами Анастасія може отримати більшу частину майна після розлучення, чого, схоже, Потап допустити не може.

Я одружився на Насті Каменських в Америці. Мені п*зд*ц, якщо я з нею розлучуся. Ні*рена, ні*рена, — заявив артист. Поширити

За словами Потапа, один його знайомий розлучився у Штатах та залишився без нічого.