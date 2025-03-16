"Мені п*зд*ц". Потап відреагував на чутки про розлучення з Каменських
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Мені п*зд*ц". Потап відреагував на чутки про розлучення з Каменських

Каменських і Потап
Джерело:  online.ua

Нещодавно в мережі почали ширитися чутки, що українська співачка Настя Каменських зажадала розлучення зі своїм чоловіком Потапом. На тлі цих подій артист вирішив виступити з гучною заявою.

Головні тези:

  • Потап відмовляється від розлучення з Настею Каменських, навіть під час публічного обговорення скандалу.
  • Артист вказав, що їхній шлюб був укладений в США, тому за американськими законами Настя може забрати більшість майна.

Потоп відмовляється від розлучення з Каменських

Про бажання Насті розлучитися заявив блогер-пліткар Богдан Беспалов. Потап вирішив не мовчати та відреагувати на цю інформацію.

З заявою артист та продюсер виступив під час одного зі своїх концертів у США, де він зараз живе.

Потап чи не вперше заговорив про можливе розлучення з дружиною. Він заявив, що вони уклали шлюб в Америці і через це, за його словами, він ні за що з нею не розлучиться.

Таким чином репер натякнув, що за американськими законами Анастасія може отримати більшу частину майна після розлучення, чого, схоже, Потап допустити не може.

Я одружився на Насті Каменських в Америці. Мені п*зд*ц, якщо я з нею розлучуся. Ні*рена, ні*рена, — заявив артист.

За словами Потапа, один його знайомий розлучився у Штатах та залишився без нічого.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Володимир Дантес у новому кліпі заспівав про аб'юзивні стосунки — відео
Володимир Дантес
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Кохана Дмитра Кулеби розкрила неочікувані факти про їхні стосунки
Світлана Павелецька
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Зої вже без обручки. Ще одна голлівудська пара завершила стосунки
Ченнінг Татум покинув на Зої Кравіц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?