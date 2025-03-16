"Мне п*зд*ц". Потап отреагировал на слухи о разводе из Каменских

Недавно в сети начали распространяться слухи о том, что украинская певица Настя Каменских потребовала развода со своим мужем Потапом. На фоне происходящего артист решил выступить с громким заявлением.

Потоп отказывается от развода с Каменских

О желании Насти развестись заявил блогер-сплетник Богдан Беспалов. Потап решил не молчать и отреагировать на эту информацию.

С заявлением артист и продюсер выступил на одном из своих концертов в США, где он сейчас живет.

Потап чуть ли не впервые заговорил о возможном разводе с женой. Он заявил, что они заключили брак в Америке и поэтому, по его словам, он ни за что с ней не разведется.

Таким образом, репер намекнул, что по американским законам Анастасия может получить большую часть имущества после развода, чего, похоже, Потап допустить не может.

Я женился на Насте Каменских в Америке. Мне п*зд*ц, если я с ней расстанусь. Ни*рена, ни*рена, — заявил артист. Поделиться

По словам Потапа, один его знакомый развелся в Штатах и остался ни с чем.