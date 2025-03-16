"Мне п*зд*ц". Потап отреагировал на слухи о разводе из Каменских

Недавно в сети начали распространяться слухи о том, что украинская певица Настя Каменских потребовала развода со своим мужем Потапом. На фоне происходящего артист решил выступить с громким заявлением.
Главные тезисы
- Потап отказывается от развода с Настей Каменских, даже во время публичного обсуждения скандала.
- Артист указал, что их брак был заключен в США, поэтому, по американским законам, Настя может забрать большую часть имущества.
Потоп отказывается от развода с Каменских
О желании Насти развестись заявил блогер-сплетник Богдан Беспалов. Потап решил не молчать и отреагировать на эту информацию.
С заявлением артист и продюсер выступил на одном из своих концертов в США, где он сейчас живет.
Потап чуть ли не впервые заговорил о возможном разводе с женой. Он заявил, что они заключили брак в Америке и поэтому, по его словам, он ни за что с ней не разведется.
Таким образом, репер намекнул, что по американским законам Анастасия может получить большую часть имущества после развода, чего, похоже, Потап допустить не может.
По словам Потапа, один его знакомый развелся в Штатах и остался ни с чем.
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