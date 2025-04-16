Экс-жена Билла Гейтса впервые назвала причину громкого развода

Брак Мелинды и Билла Гейтс был очень крепким и длительным, ведь влюбленные строили семью 27 лет. Именно поэтому их разрыв стал шоком для большинства фанатов пары. Только сейчас Мелинда решила рассказать, что произошло.

Почему развелись Билл и Мелинда Гейтс

Мелинда Гейтс стала гостьей шоу The Late Show.

В ходе беседы с ведущим Стивеном Колбертом она решила раскрыть причины распада их семьи с известным бизнесменом.

По словам женщины, она ушла от Билла Гейтса из-за потери доверия в их паре.

Я поняла, что для доверительных отношений, к которым я стремилась в браке, оба партнера должны быть честными друг с другом. И если вы не можете иметь близости, то исчезает доверие. В конце концов мне пришлось уйти, — откровенно призналась Мелинда. Поделиться

Что важно понимать, о разводе звездной пары стало известно еще четыре года назад.

Мелинда и Билл успели родить троих детей — это 28-летняя дочь Дженнифер и 22-летняя Фиби, а также 25-летний сын Рори.