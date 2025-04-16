Экс-жена Билла Гейтса впервые назвала причину громкого развода
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Экс-жена Билла Гейтса впервые назвала причину громкого развода

Почему развелись Билл и Мелинда Гейтс
Читати українською
Источник:  online.ua

Брак Мелинды и Билла Гейтс был очень крепким и длительным, ведь влюбленные строили семью 27 лет. Именно поэтому их разрыв стал шоком для большинства фанатов пары. Только сейчас Мелинда решила рассказать, что произошло.

Главные тезисы

  • Мелинда считает, что для счастливых отношений в браке необходимы доверие и честность.
  • Сам Билл Гейтс признал, что развод с супругой был ошибкой.

Почему развелись Билл и Мелинда Гейтс

Мелинда Гейтс стала гостьей шоу The Late Show.

В ходе беседы с ведущим Стивеном Колбертом она решила раскрыть причины распада их семьи с известным бизнесменом.

По словам женщины, она ушла от Билла Гейтса из-за потери доверия в их паре.

Я поняла, что для доверительных отношений, к которым я стремилась в браке, оба партнера должны быть честными друг с другом. И если вы не можете иметь близости, то исчезает доверие. В конце концов мне пришлось уйти, — откровенно призналась Мелинда.

Что важно понимать, о разводе звездной пары стало известно еще четыре года назад.

Мелинда и Билл успели родить троих детей — это 28-летняя дочь Дженнифер и 22-летняя Фиби, а также 25-летний сын Рори.

Нельзя также проигнорировать тот факт, что сам Билл Гейтс называл ошибкой решение расстаться с Мелиндой и намекнул, что ему не нравилось в бывшей возлюбленной.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Потап отреагировал на слухи о разводе из Каменских
Каменских и Потап
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Джастин Бибер близок к разводу с женой — известна причина
Семья Биберов снова столкнулась с проблемами
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Маша Ефросинина отреагировала на слухи об измене мужа и разводе
Маша Ефросинина уверена в верности своего мужа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?