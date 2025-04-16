Экс-жена Билла Гейтса впервые назвала причину громкого развода

Брак Мелинды и Билла Гейтс был очень крепким и длительным, ведь влюбленные строили семью 27 лет. Именно поэтому их разрыв стал шоком для большинства фанатов пары. Только сейчас Мелинда решила рассказать, что произошло.
Главные тезисы
- Мелинда считает, что для счастливых отношений в браке необходимы доверие и честность.
- Сам Билл Гейтс признал, что развод с супругой был ошибкой.
Почему развелись Билл и Мелинда Гейтс
Мелинда Гейтс стала гостьей шоу The Late Show.
В ходе беседы с ведущим Стивеном Колбертом она решила раскрыть причины распада их семьи с известным бизнесменом.
По словам женщины, она ушла от Билла Гейтса из-за потери доверия в их паре.
Что важно понимать, о разводе звездной пары стало известно еще четыре года назад.
Мелинда и Билл успели родить троих детей — это 28-летняя дочь Дженнифер и 22-летняя Фиби, а также 25-летний сын Рори.
Нельзя также проигнорировать тот факт, что сам Билл Гейтс называл ошибкой решение расстаться с Мелиндой и намекнул, что ему не нравилось в бывшей возлюбленной.
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