Джастин Бибер близок к разводу с женой — известна причина
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Джастин Бибер близок к разводу с женой — известна причина

Семья Биберов снова столкнулась с проблемами
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Источник:  Daily Mail

Одна из самых известных звездных пар – певец Джастин Бибер и модель Хейли Бибер – оказалась на грани развода. Как удалось узнать журналистам, причиной конфликтов стал вопрос религии.

Главные тезисы

  • Жена певца недовольна религиозными убеждениями мужа, что стало причиной споров в паре.
  • Их сын стал катализатором конфликта, заставив Хейли переосмыслить свои ценности и убеждения.

Семья Биберов снова столкнулась с проблемами

Согласно данным анонимных источников, жена Джастина недовольна церковью Churchome, которую они с любимым посещали довольно долго.

Звездная пара пытается принять важное решение в этом вопросе.

Их семимесячный сын стал катализатором, поскольку заставил Хейли взглянуть на жизнь и религию повнимательнее, — рассказывают инсайдеры.

Что важно понимать, для Хейли вопрос религии очень важен.

Недавно модель откровенно призналась, что не вышла бы замуж за Джастина, если бы не ощутила с ним христианскую связь.

Фото: instagram.com

Учитывая, что сейчас Джастин не поддерживает свою жену — они начали часто ссориться.

Главная цель Хейли — убедиться, что их сын растет с "правильными ценностями и убеждениями".

Как уже упоминалось ранее, звездная пара обручилась в 2018 году. 22 августа 2024 года у них родился сын Джек Блюз Бибер.

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