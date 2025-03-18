Джастин Бибер близок к разводу с женой — известна причина

Одна из самых известных звездных пар – певец Джастин Бибер и модель Хейли Бибер – оказалась на грани развода. Как удалось узнать журналистам, причиной конфликтов стал вопрос религии.

Семья Биберов снова столкнулась с проблемами

Согласно данным анонимных источников, жена Джастина недовольна церковью Churchome, которую они с любимым посещали довольно долго.

Звездная пара пытается принять важное решение в этом вопросе.

Их семимесячный сын стал катализатором, поскольку заставил Хейли взглянуть на жизнь и религию повнимательнее, — рассказывают инсайдеры. Поделиться

Что важно понимать, для Хейли вопрос религии очень важен.

Недавно модель откровенно призналась, что не вышла бы замуж за Джастина, если бы не ощутила с ним христианскую связь.

Фото: instagram.com

Учитывая, что сейчас Джастин не поддерживает свою жену — они начали часто ссориться.

Главная цель Хейли — убедиться, что их сын растет с "правильными ценностями и убеждениями".

Как уже упоминалось ранее, звездная пара обручилась в 2018 году. 22 августа 2024 года у них родился сын Джек Блюз Бибер.