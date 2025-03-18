Джастин Бибер близок к разводу с женой — известна причина

Одна из самых известных звездных пар – певец Джастин Бибер и модель Хейли Бибер – оказалась на грани развода. Как удалось узнать журналистам, причиной конфликтов стал вопрос религии.
Главные тезисы
- Жена певца недовольна религиозными убеждениями мужа, что стало причиной споров в паре.
- Их сын стал катализатором конфликта, заставив Хейли переосмыслить свои ценности и убеждения.
Семья Биберов снова столкнулась с проблемами
Согласно данным анонимных источников, жена Джастина недовольна церковью Churchome, которую они с любимым посещали довольно долго.
Звездная пара пытается принять важное решение в этом вопросе.
Что важно понимать, для Хейли вопрос религии очень важен.
Недавно модель откровенно призналась, что не вышла бы замуж за Джастина, если бы не ощутила с ним христианскую связь.
Учитывая, что сейчас Джастин не поддерживает свою жену — они начали часто ссориться.
Главная цель Хейли — убедиться, что их сын растет с "правильными ценностями и убеждениями".
Как уже упоминалось ранее, звездная пара обручилась в 2018 году. 22 августа 2024 года у них родился сын Джек Блюз Бибер.
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