Джастін Бібер близький до розлучення з дружиною — відома причина
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Джастін Бібер близький до розлучення з дружиною — відома причина

Родина Біберів знову зіткнулася з проблемами
Джерело:  Daily Mail

Одна з найвідоміших зіркових пар — співак Джастін Бібер та модель Гейлі Бібер — опинилася на межі розлучення. Як вдалося дізнатися журналістам, причиною конфліктів стало питання релігії.

Головні тези:

  • Дружина співака невдоволена релігійними переконаннями чоловіка, що сталося причиною суперечок у парі.
  • Їхній син став каталізатором конфлікту, змушуючи Гейлі переосмислити свої цінності та переконання.

Родина Біберів знову зіткнулася з проблемами

Згідно з даними анонімних джерел, наразі дружина Джастіна невдоволена церквою Churchome, яку вони з коханим відвідували доволі довго.

Зіркова пара намагається ухвалити важливе рішення у цьому питанні.

Їхній семимісячний син став каталізатором, оскільки змусив Гейлі поглянути на життя та релігію уважніше, — розповідають інсайдери.

Що важливо розуміти, для Гейлі питання релігії є дуже важливим.

Нещодавно модель відверто зізналася, що не вийшла б заміж за Джастіна, якби не відчула з ним християнський зв'язок.

Фото: instagram.com

Враховуючи те, що наразі Джастін не підтримує свою дружину — вони почали часто сперечатися.

Головна мета Гейлі — переконатися, що їхній син росте з "правильними цінностями і переконаннями".

Як уже згадувалося раніше, зіркова пара заручилася у 2018 році. 22 серпня 2024 року в них народився син Джек Блюз Бібер.

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