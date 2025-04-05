Маша Ефросинина отреагировала на слухи об измене мужа и разводе

Уже несколько месяцев в сети ходят слухи о том, что муж украинской телеведущей Маши Ефросининой — Тимур Хромаев — изменяет жене с молодой любовницей и даже планирует развестись. Звезда прокомментировала эту информацию и расставила все точки над "i".

Маша Ефросинина уверена в верности своего мужа

Телеведущая опровергла слухи об измене любимого и планах расстаться с ним.

Как утверждает Мария, у нее очень заботливый и любящий мужчина, а домыслы о его изменах — всего лишь тема для шуток в семейном кругу.

Ефросинина также откровенно призналась, что в течение 22 лет в отношениях он ни разу не давал любимой повод усомниться в себе.

Сейчас мы слышим очередные сплетни о нашем разводе, что у него любовница и откровенно уже даже шутим над этим. Я очень много менялась за то время, что мы вместе — кормила ребенка и т.д. Но муж всегда подчеркивает, что не успевает привыкать ко мне, потому другие женщины его просто не интересуют. Маша Ефросинина Украинская телеведущая

По мнению звезды, мужчина не должен быть точкой опоры для женщины в плане внешности и ухода за собой.