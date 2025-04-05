Маша Ефросинина отреагировала на слухи об измене мужа и разводе

Уже несколько месяцев в сети ходят слухи о том, что муж украинской телеведущей Маши Ефросининой — Тимур Хромаев — изменяет жене с молодой любовницей и даже планирует развестись. Звезда прокомментировала эту информацию и расставила все точки над "i".
Главные тезисы
- Маша Ефросинина опровергла слухи об измене мужа и разводе.
- Она также дала совет всем женщинам по поводу восприятия своей внешности и красоты.
Маша Ефросинина уверена в верности своего мужа
Телеведущая опровергла слухи об измене любимого и планах расстаться с ним.
Как утверждает Мария, у нее очень заботливый и любящий мужчина, а домыслы о его изменах — всего лишь тема для шуток в семейном кругу.
Ефросинина также откровенно призналась, что в течение 22 лет в отношениях он ни разу не давал любимой повод усомниться в себе.
По мнению звезды, мужчина не должен быть точкой опоры для женщины в плане внешности и ухода за собой.
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