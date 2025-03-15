75-летняя актриса Мерил Стрип обрела новую любовь — фото
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

75-летняя актриса Мерил Стрип обрела новую любовь — фото

Мэрил Стрип снова влюблена
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Источник:  Page Six

Оскароносная голливудская актриса Мэрил Стрип продолжает разрушать стереотипы. В этот раз она напомнила всем своим поклонникам, что любить и быть любимой никогда не поздно, ведь в 75-летнем возрасте покорила сердце канадского комика и продюсера Мартина Шорта.

Главные тезисы

  • Влюбленные встречаются уже больше года, однако о браке пока не задумываются.
  • Друзья и семьи пары поддерживают их отношения и считают, что они счастливы вместе.

Мэрил Стрип снова влюблена

Как удалось узнать журналистам, звездная пара вместе уже больше года.

Инсайдеры также рассказали, что Мэрил и Мартин закрутили роман на съемочной площадке сериала "Убийства в одном здании".

Однако, что важно понимать, они долго скрывали свои отношения от фанатов.

Они не искали отношения, когда начали встречаться. Однако Мэрил просто не могла не влюбиться в Мартина, ведь он джентльмен. Он заставляет ее смеяться и очень чудесный человек. Ей нравится быть рядом с ним, — заявил один из анонимных источников.

Журналисты также обращают внимание на то, что актриса старше Мартина на один год.

Также удалось узнать, что родные пары не против их союза и только радуются, что они счастливы вместе.

Друзья и семья пары, включая их детей, полностью одобряют их отношения и считают, что они очаровательны вместе, — подчеркивают инсайдеры.

Мартин Шорт (Фото: wikipedia.org)

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