75-летняя актриса Мерил Стрип обрела новую любовь — фото

Оскароносная голливудская актриса Мэрил Стрип продолжает разрушать стереотипы. В этот раз она напомнила всем своим поклонникам, что любить и быть любимой никогда не поздно, ведь в 75-летнем возрасте покорила сердце канадского комика и продюсера Мартина Шорта.
Главные тезисы
- Влюбленные встречаются уже больше года, однако о браке пока не задумываются.
- Друзья и семьи пары поддерживают их отношения и считают, что они счастливы вместе.
Мэрил Стрип снова влюблена
Как удалось узнать журналистам, звездная пара вместе уже больше года.
Инсайдеры также рассказали, что Мэрил и Мартин закрутили роман на съемочной площадке сериала "Убийства в одном здании".
Однако, что важно понимать, они долго скрывали свои отношения от фанатов.
Журналисты также обращают внимание на то, что актриса старше Мартина на один год.
Также удалось узнать, что родные пары не против их союза и только радуются, что они счастливы вместе.
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