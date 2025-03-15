75-річна акторка Меріл Стріп знайшла нове кохання — фото

Оскароносна голлівудська акторка Меріл Стріп продовжує руйнувати стереотипи. Цього разу вона нагадала усім своїм шанувальникам, що кохати та бути коханою ніколи не пізно, адже у 75-річному віці підкорила серце канадського коміка та продюсера Мартіна Шорта.
Головні тези:
- Закохані зустрічаються вже понад рік, однак про шлюб поки не замислюються.
- Друзі та сім'ї пари підтримують їхні стосунки і вважають, що вони чарівні разом.
Меріл Стріп знову закохана
Як вдалося дізнатися журналістам, зіркова пара разом уже понад рік.
Інсайдери також розповіли, що Меріл та Мартін закрутили роман на знімальному майданчику серіалу "Убивства в одній будівлі".
Проте, що важливо розуміти, доволі довго вони приховували свої стосунки від фанатів.
Журналісти також звертають увагу на те, що акторка старша за Мартіна на один рік.
Також вдалося дізнатися, що рідні пари не проти їхнього союзу і лише радіють, що вони щасливі разом.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-