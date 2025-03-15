75-річна акторка Меріл Стріп знайшла нове кохання — фото

Оскароносна голлівудська акторка Меріл Стріп продовжує руйнувати стереотипи. Цього разу вона нагадала усім своїм шанувальникам, що кохати та бути коханою ніколи не пізно, адже у 75-річному віці підкорила серце канадського коміка та продюсера Мартіна Шорта.

Меріл Стріп знову закохана

Як вдалося дізнатися журналістам, зіркова пара разом уже понад рік.

Інсайдери також розповіли, що Меріл та Мартін закрутили роман на знімальному майданчику серіалу "Убивства в одній будівлі".

Проте, що важливо розуміти, доволі довго вони приховували свої стосунки від фанатів.

Вони не шукали стосунків, коли почали зустрічатися. Однак Меріл просто не могла не закохатися в Мартіна, адже він джентльмен. Він змушує її сміятися і є дуже позитивною людиною. Їй подобається бути поруч із ним, — заявило одне з анонімних джерел. Поширити

Журналісти також звертають увагу на те, що акторка старша за Мартіна на один рік.

Також вдалося дізнатися, що рідні пари не проти їхнього союзу і лише радіють, що вони щасливі разом.

Друзі та сім'я пари, включно з їхніми дітьми, повністю схвалюють їхні стосунки і вважають, що вони чарівні разом, — наголошують інсайдери. Поширити