Тайная любовь. Что известно об отношениях Лины Костенко и Василия Симоненко
Категория
Культура
Дата публикации

Тайная любовь. Что известно об отношениях Лины Костенко и Василия Симоненко

Василий Симоненко был влюблен в Лину Костенко
Читати українською
Источник:  online.ua

19 марта легендарной украинской поэтессе Лине Костенко исполнилось 95 лет. Многих поклонников ее творчества до сих пор интересует, кого любила писательница, ведь она почти никогда не делилась деталями личной жизни. Как оказалось, у Костенко были тайные отношения с коллегой по перу Василием Симоненко.

Главные тезисы

  • Василий Симоненко был влюблен в Лину Костенко во времена их молодости.
  • Писатель Николай Сом подтвердил, что Василий испытывал чувства к поэтессе, которую он нежно называл "Косталиной".

Василий Симоненко был влюблен в Лину Костенко

Ни для кого не секрет, что украинская поэтесса дважды официально выходила замуж.

Однако не трудно догадаться, что в Лину Костенко влюблялись многие мужчины, в том числе и известные, ведь она всегда была не только умной и талантливой, но и очень красивой женщиной.

Раньше довольно долго ходили слухи о том, что у нее был тайный роман с Василием Симоненко.

Лина Костенко в молодости

Стоит отметить, что сама поэтесса никогда не комментировала эту информацию, однако писатель Николай Сом признался, что Василий точно испытывал к ней чувства.

Лину Вася Симоненко очень любил. У них тайная любовь была, хотя Лина старше его на пять лет. На нее нельзя было смотреть без восторга: женственная, с лукавинкой в глазах — настоящая красавица. Он называл ее “Косталиной”. Говорил: “Меня наградила взглядом Косталина”, — вспомнил писатель.

По словам Сома, именно он познакомил Лину Костенко с ее мужем Василием Цвиркуновым.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
10 олимпийских медалей на двоих. Невероятная история любви Ольги Харлан и Луиджи Самеле
Как встретились Ольга Харлан и Луиджи Самеле
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Любовь на грани смерти. Что известно о фильме "Компаньон" — видео
Что известно о фильме "Компаньон"
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
75-летняя актриса Мерил Стрип обрела новую любовь — фото
Мэрил Стрип снова влюблена

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?