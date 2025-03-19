Тайная любовь. Что известно об отношениях Лины Костенко и Василия Симоненко

19 марта легендарной украинской поэтессе Лине Костенко исполнилось 95 лет. Многих поклонников ее творчества до сих пор интересует, кого любила писательница, ведь она почти никогда не делилась деталями личной жизни. Как оказалось, у Костенко были тайные отношения с коллегой по перу Василием Симоненко.
Главные тезисы
- Василий Симоненко был влюблен в Лину Костенко во времена их молодости.
- Писатель Николай Сом подтвердил, что Василий испытывал чувства к поэтессе, которую он нежно называл "Косталиной".
Василий Симоненко был влюблен в Лину Костенко
Ни для кого не секрет, что украинская поэтесса дважды официально выходила замуж.
Однако не трудно догадаться, что в Лину Костенко влюблялись многие мужчины, в том числе и известные, ведь она всегда была не только умной и талантливой, но и очень красивой женщиной.
Раньше довольно долго ходили слухи о том, что у нее был тайный роман с Василием Симоненко.
Стоит отметить, что сама поэтесса никогда не комментировала эту информацию, однако писатель Николай Сом признался, что Василий точно испытывал к ней чувства.
По словам Сома, именно он познакомил Лину Костенко с ее мужем Василием Цвиркуновым.
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