10 олимпийских медалей на двоих. Невероятная история любви Ольги Харлан и Луиджи Самеле

Ольга Харлан – всемирно известная украинская саблистка и олимпийская чемпионка. Кроме всех своих титулов и побед, украинка смогла построить счастливую семью со своим любимым — олимпийским чемпионом Луиджи Самеле.
Главные тезисы
- Ольга Харлан и Луиджи Самеле встретились в юном возрасте, однако их отношения начали развиваться гораздо позже.
- Несмотря на препятствия, возникающие на пути, Ольга и Луиджи смогли создать счастливую и крепкую семью.
- Влюбленные не только успешны в спорте, но и активно путешествуют, воспитывают сына и поддерживают друг друга во всех жизненных ситуациях.
Как встретились Ольга Харлан и Луиджи Самеле
Кажется, они были обречены быть вместе, ведь судьба сводила влюбленных очень много раз.
Впервые итальянский спортсмен встретил Харлан, когда был 18-летним юношей, а украинской фехтовальщице на тот момент было всего 15.
По словам Самеле, он сразу обратил внимание на Ольгу, поскольку она была очень красивой. Более того, парень даже незаметно сфотографировал Харлан, настолько сильно она ему понравилась.
Несмотря на это, отношения между ними начались гораздо позже. Шли годы. Ольга вышла замуж за украинского фехтовальщика Дмитрия Бойко, однако их брак разрушило расстояние и постоянная разлука.
Когда украинка познакомилась с Самеле, в ее голове промелькнула мысль, что он и есть тот самый, однако на тот момент все не было так просто.
Их отношения начались только тогда, когда Ольга окончательно решила развестись с первым мужем.
Ольга Харлан и Луиджи Самеле смогли создать счастливую и крепкую семью
Украинка постоянно делится с поклонниками и подписчиками моментами своей жизни. На большинстве фото — Ольга в объятиях Луиджи.
Они часто путешествуют, познают мир и воспитывают сына.
Нельзя также проигнорировать тот факт, что у влюбленных 10 олимпийских медалей на двоих.
Ольга Харлан сразу понравилась семье Самеле, поэтому у них много лет сохраняются прекрасные и теплые отношения.
Более того, после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Луиджи помог Ольге вывезти из-под бомбордировок сестру и племянника и на время дал убежище в своем доме.
4 сентября олимпийская чемпионка отмечает 34-летие. Вместе с любимым она осуществила свою детскую мечту и посетила Universal Studios в Голливуде.
Команда Online.UA присоединяется к поздравлениям и желает Ольге сиять и быть счастливой каждый день!
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