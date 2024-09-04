10 олимпийских медалей на двоих. Невероятная история любви Ольги Харлан и Луиджи Самеле

Ольга Харлан – всемирно известная украинская саблистка и олимпийская чемпионка. Кроме всех своих титулов и побед, украинка смогла построить счастливую семью со своим любимым — олимпийским чемпионом Луиджи Самеле.

Как встретились Ольга Харлан и Луиджи Самеле

Кажется, они были обречены быть вместе, ведь судьба сводила влюбленных очень много раз.

Впервые итальянский спортсмен встретил Харлан, когда был 18-летним юношей, а украинской фехтовальщице на тот момент было всего 15.

По словам Самеле, он сразу обратил внимание на Ольгу, поскольку она была очень красивой. Более того, парень даже незаметно сфотографировал Харлан, настолько сильно она ему понравилась.

Несмотря на это, отношения между ними начались гораздо позже. Шли годы. Ольга вышла замуж за украинского фехтовальщика Дмитрия Бойко, однако их брак разрушило расстояние и постоянная разлука.

Когда украинка познакомилась с Самеле, в ее голове промелькнула мысль, что он и есть тот самый, однако на тот момент все не было так просто.

Фото: Ольга Харлан

Я поняла, что он очень хороший и откровенный человек и не похож на всех итальянцев. С самого начала видела в нем некую изюминку, он был не типичный итальянец, и это мне импонировало, очень сильно. Но из-за того, что я еще была замужем, я не могла себе позволить даже проявить симпатию в сторону Луиджи. Ольга Харлан Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка

Их отношения начались только тогда, когда Ольга окончательно решила развестись с первым мужем.

Фото: Ольга Харлан

Ольга Харлан и Луиджи Самеле смогли создать счастливую и крепкую семью

Украинка постоянно делится с поклонниками и подписчиками моментами своей жизни. На большинстве фото — Ольга в объятиях Луиджи.

Они часто путешествуют, познают мир и воспитывают сына.

Фото: Ольга Харлан

Нельзя также проигнорировать тот факт, что у влюбленных 10 олимпийских медалей на двоих.

Ольга Харлан сразу понравилась семье Самеле, поэтому у них много лет сохраняются прекрасные и теплые отношения.

Фото: Ольга Харлан

Более того, после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Луиджи помог Ольге вывезти из-под бомбордировок сестру и племянника и на время дал убежище в своем доме.

Фото: Ольга Харлан

4 сентября олимпийская чемпионка отмечает 34-летие. Вместе с любимым она осуществила свою детскую мечту и посетила Universal Studios в Голливуде.