Победную саблю олимпийской чемпионки Харлан продали на аукционе. Куда направят средства

Саблю двукратной олимпийской чемпионки Ольги Харлан, которой она в финале Олимпийских игр-2024 нанесла победный укол, была продана на благотворительном аукционе за 10 млн грн.

Саблю Харлан продали на аукционе за 10 млн грн

Об этом сообщил украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула.

Он отметил, что все средства от продаж сабли направят на закупку автоматизированных турелей "ШаБля" для украинской пехоты.

Саблю двухкратной олимпийской чемпионки, самой титулованной украинской спортсменки в истории Олимпиады Ольги Харлан только что было продано за 10 000 000 грн! Все средства направляем на закупку автоматизированных турелей "ШаБля" для нашей пехоты! Благодарю всех участников аукциона и, конечно же, победителя! Поделиться

Также волонтер добавил, что желающие могут принять участие в розыгрыше флага с подписью саблистки и получить приз "Кофе с Харлан" за донат.

Ольга Харлан

Харлан завоевала бронзу Олимпиады-2024

Поединок лучше начала корейская фехтовальщица. Чей постепенно наращивала свое преимущество. К концу первого периода она оторвалась от украинки на пять пунктов (8:3).

На старте же второе преимущество Чои приобрело угрожающий характер (11:5). Тут Харлан выдала фантастический камбек. Опытная фехтовальщица выдала невероятный отрезок (7:0) и вырвалась вперед в счете.

Началась игра нервов. Лидерство переходило из рук в руки несколько раз, был и равный счет. В конце концов судьбу бронзовой награды должен был определить последний укол. И при счете 14:14 именно Харлан провела решающую атаку и завоевала медаль.