Победную саблю олимпийской чемпионки Харлан продали на аукционе. Куда направят средства

Саблю двукратной олимпийской чемпионки Ольги Харлан, которой она в финале Олимпийских игр-2024 нанесла победный укол, была продана на благотворительном аукционе за 10 млн грн.
Главные тезисы
- Сабля Ольги Харлан, которой был нанесен победный укол на Олимпийских играх-2024, была продана на благотворительном аукционе за 10 млн грн.
- Все средства от продажи сабли направят на закупку автоматизированных турелей “ШаБля” для украинской пехоты.
- Ольга Харлан стала первой украинкой, завоевавшей бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024.
- Харлан является одной из самых титулованных украинских спортсменок, выигравшей олимпийское золото, серебро и бронзу в фехтовании.
- Фаны могут принять участие в розыгрыше флага с подписью саблистки и получить приз “Кофе с Харлан” за донат, содействуя благотворительной кампании.
Саблю Харлан продали на аукционе за 10 млн грн
Об этом сообщил украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула.
Он отметил, что все средства от продаж сабли направят на закупку автоматизированных турелей "ШаБля" для украинской пехоты.
Также волонтер добавил, что желающие могут принять участие в розыгрыше флага с подписью саблистки и получить приз "Кофе с Харлан" за донат.
Харлан завоевала бронзу Олимпиады-2024
Поединок лучше начала корейская фехтовальщица. Чей постепенно наращивала свое преимущество. К концу первого периода она оторвалась от украинки на пять пунктов (8:3).
На старте же второе преимущество Чои приобрело угрожающий характер (11:5). Тут Харлан выдала фантастический камбек. Опытная фехтовальщица выдала невероятный отрезок (7:0) и вырвалась вперед в счете.
Началась игра нервов. Лидерство переходило из рук в руки несколько раз, был и равный счет. В конце концов судьбу бронзовой награды должен был определить последний укол. И при счете 14:14 именно Харлан провела решающую атаку и завоевала медаль.
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