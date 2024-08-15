Переможну шаблю олімпійської чемпіонки Харлан продали на аукціоні. Куди спрямують кошти

Шаблю дворазової олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, якою вона у фіналі Олімпійських ігор-2024 завдала переможного уколу, продали на благодійному аукціоні за 10 млн грн.
Головні тези:
- Шаблю Ольги Харлан, що була продана на аукціоні, призначено для закупівлі автоматизованих турелей “ШаБля” для української піхоти.
- Українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2024 у фантастичному поєдинку з корейською суперницею.
- Медаль Харлан стала першою для України на Іграх, а для спортсменки особисто — п'ятою на п'ятій в її кар'єрі Олімпіаді.
- Ольга Харлан є однією з найтитулованіших українських спортсменок.
- Волонтери також пропонують фанам взяти участь у розіграші прапора з підписом шаблістки та отримати приз “Кава з Харлан” за донат.
Шаблю Харлан продали на аукціоні за 10 млн грн
Про це повідомив український волонтер і телеведучий Сергій Притула.
Він зазначив, що усі кошти від продажу шаблі спрямують на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для української піхоти.
Також волонтер додав, що охочі можуть взяти участь у розіграші прапора з підписом шаблістки й отримати приз "Кава з Харлан" за донат.
Харлан здобула бронзу Олімпіади-2024
Двобій краще розпочала корейська фехтувальниця. Чої поступово нарощувала свою перевагу. На кінець першого періоду вона відірвалася від українки на п'ять пунктів (8:3).
На старті ж другого перевага Чої набула загрозливого характеру (11:5). Та тут Харлан видала фантастичний камбек. Досвідчена фехтувальниця видала неймовірний відрізок (7:0) та вирвалася вперед у рахунку.
Розпочалася гра нервів. Лідерство переходило з рук у руки кілька разів, був і рівний рахунок. Зрештою, долю бронзової нагороди повинен був визначити останній укол. І за рахунку 14:14 саме Харлан провела вирішальну атаку та виборола медаль.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-