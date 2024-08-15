Переможну шаблю олімпійської чемпіонки Харлан продали на аукціоні. Куди спрямують кошти
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Переможну шаблю олімпійської чемпіонки Харлан продали на аукціоні. Куди спрямують кошти

Харлан
Джерело:  online.ua

Шаблю дворазової олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, якою вона у фіналі Олімпійських ігор-2024 завдала переможного уколу, продали на благодійному аукціоні за 10 млн грн.

Головні тези:

  • Шаблю Ольги Харлан, що була продана на аукціоні, призначено для закупівлі автоматизованих турелей “ШаБля” для української піхоти.
  • Українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2024 у фантастичному поєдинку з корейською суперницею.
  • Медаль Харлан стала першою для України на Іграх, а для спортсменки особисто — п'ятою на п'ятій в її кар'єрі Олімпіаді.
  • Ольга Харлан є однією з найтитулованіших українських спортсменок.
  • Волонтери також пропонують фанам взяти участь у розіграші прапора з підписом шаблістки та отримати приз “Кава з Харлан” за донат.

Шаблю Харлан продали на аукціоні за 10 млн грн

Про це повідомив український волонтер і телеведучий Сергій Притула.

Він зазначив, що усі кошти від продажу шаблі спрямують на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для української піхоти.

Шаблю двократної олімпійської чемпіонки, найтитулованішої української спортсменки в історії Олімпіади Ольги Харлан щойно було продано за 10 000 000 грн! Усі кошти спрямовуємо на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для нашої піхоти! Дякую усім учасникам аукціону і, звісно ж, переможцеві!

Також волонтер додав, що охочі можуть взяти участь у розіграші прапора з підписом шаблістки й отримати приз "Кава з Харлан" за донат.

Ольга Харлан

Харлан здобула бронзу Олімпіади-2024

Двобій краще розпочала корейська фехтувальниця. Чої поступово нарощувала свою перевагу. На кінець першого періоду вона відірвалася від українки на п'ять пунктів (8:3).

На старті ж другого перевага Чої набула загрозливого характеру (11:5). Та тут Харлан видала фантастичний камбек. Досвідчена фехтувальниця видала неймовірний відрізок (7:0) та вирвалася вперед у рахунку.

Розпочалася гра нервів. Лідерство переходило з рук у руки кілька разів, був і рівний рахунок. Зрештою, долю бронзової нагороди повинен був визначити останній укол. І за рахунку 14:14 саме Харлан провела вирішальну атаку та виборола медаль.

Ця нагорода стала першою для України на цьогорічних Іграх. Натомість для українки персонально — п'ятою на п'ятій в кар'єрі Олімпіаді. Харлан стала олімпійською чемпіонкою у командній шаблі (2008), брала "срібло" в тій же дисципліні (2012), а також виграла "бронзи" в індивідуальній шаблі (2012, 2016).

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