10 олімпійських медалей на двох. Неймовірна історія кохання Ольги Харлан та Луїджі Самеле

Ольга Харлан — всесвітньо відома українська шаблістка та олімпійська чемпіонка. Окрім усіх своїх титулів та перемог, українці вдалося побудувати щасливу родину зі своїм коханим — також олімпійським чемпіоном Луїджі Самеле.

Як зустрілися Ольга Харлан та Луїджі Самеле

Здається, вони були приречені бути разом, адже доля зводила закоханих дуже багато разів.

Уперше італійський спортсмен зустрів Харлан, коли був 18-річним юнаком, а українській фехтувальниці на той момент було лише 15.

За словами Самеле, він одразу звернув увагу на Ольгу, оскільки вона була дуже вродливою. Ба більше, хлопець навіть непомітно сфотографував Харлан, настільки сильно вона йому сподобалася.

Попри це, стосунки між ними розпочалися набагато пізніше. Минали роки. Ольга вийшла заміж за українського фехтувальника Дмитра Бойка, однак їхній шлюб зруйнувала відстань та постійна розлука.

Коли українка познайомилася з Самеле, в її голові промайнула думка, що він і є тим самим, однак на той момент все не було так просто.

Фото: Ольга Харлан

Я зрозуміла, що він дуже хороша і відверта людина і не схожий на всіх італійців. Із самого початку бачила в ньому якусь родзинку, він був не типовий італієць, і це мені імпонувало, дуже сильно. Але через те, що я ще була одружена, я не могла собі дозволити навіть виявити симпатію у бік Луїджі. Ольга Харлан Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка

Їхні стосунки почалися лише тоді, коли Ольга остаточно вирішила розлучитися з першим чоловіком.

Фото: Ольга Харлан

Ольга Харлан та Луїджі Самеле змогли створити щасливу та міцну родину

Українка постійно ділиться з шанувальниками та підписниками моментами свого життя. На більшості фото — Ольга в обіймах Луїджі.

Вони доволі часто подорожують, пізнають світ та виховують сина.

Фото: Ольга Харлан

Не можна також проігнорувати той факт, що у закоханих наразі 10 олімпійських медалей на двох.

Ольга Харлан одразу сподобалася родині Самеле, тому у них багато років поспіль зберігають чудові та теплі стосунки.

Фото: Ольга Харлан

Ба більше, після початку повномасштабної війни РФ проти України, Луїджі допоміг Ользі вивезти з-під бомбардувань сестру та племінника і на певний час дав прихисток у своєму будинку.

Фото: Ольга Харлан

4 вересня олімпійська чемпіонка святкує 34-річчя. Разом з коханим вона здійснила свою дитячу мрію та відвідала Universal Studios у Голлівуді.