Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан зізналася, що отримувала таємну пропозицію від Росії

Українська шаблістка та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан відверто розповіла, що їй пропонували отримати російський паспорт та представляти РФ на міжнародних змаганнях. Однак спортсменка навіть не розглядала цю пропозицію, адже любить свою батьківщину.

Ольга Харлан відкинула нахабну пропозицію РФ

За словами українки, вперше росіяни звернули на неї увагу під час Олімпіади у Лондоні у 2012 році.

Саме тоді Ольга Харлан отримала пропозицію щодо зміни громадянства.

Як зазначає спортсменка, вона навіть не замислювалася над зміною паспорта, оскільки завжди хотіла представляти Україну на міжнародних аренах.

Після Лондона мені пропонували виступати за Росію. Це ж країна про "бенефіти"… Я не пам’ятаю, якщо чесно. Але я пам’ятаю, що я навіть не думала, і я сказала, що я не зможу. Я не зможу бути проти своєї команди. У мене не було такого, що я буду тільки там фехтувати, для мене це тільки бізнес — ні. Я хочу бути вдома, хочу бути в Україні й представляти нашу країну. Ольга Харлан Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка

Харлан поділилася важливим інсайтом

За словами шаблістки, жодному українцю не можна недооцінювати важливість нашої культури та її впливу на історію.

Ольга Харлан уперше це зрозуміла ще під час Олімпійських ігор у Пекіні у 2008 році.

Як відомо, саме тоді після виступу наших фехтувальників весь світ дізнався про команду з України.

2008 рік, Пекін, коли ми виграли "золото", і от тоді всі дізналися, що є молода шабельна команда, яка з України. Ми тоді внеслися в міжнародну арену і сказали, що ми тут не просто так люди, що ми будемо представляти цю країну, — додала Ольга. Поширити

Що важливо розуміти, на "Олімпійських іграх-2024" Ольга Харлан змогла здобути першу медаль для України. Вона повернулася додому з бронзою.