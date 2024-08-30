Олимпийская чемпионка Ольга Харлан призналась, что получала тайное предложение от России
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Олимпийская чемпионка Ольга Харлан призналась, что получала тайное предложение от России

Харлан
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Источник:  online.ua

Украинская саблистка и олимпийская чемпионка Ольга Харлан откровенно рассказала, что ей предлагали получить российский паспорт и представлять РФ на международных соревнованиях. Однако спортсменка даже не рассматривала это предложение, ведь любит свою родину.

Главные тезисы

  • Ольга Харлан отказалась от предложения представлять Россию на международных соревнованиях.
  • Спортсменка напомнила о важности украинской культуры и ее влиянии на историю.
  • Украинская фехтовальщица завоевала первую медаль для страны на Олимпийских играх в 2024 году.

Ольга Харлан отбросила наглое предложение РФ

По словам украинки, впервые россияне обратили на нее внимание на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

В это время Ольга Харлан получила предложение касательно смены гражданства.

Как отмечает спортсменка, она даже не задумывалась о смене паспорта, поскольку всегда хотела представлять Украину на международной арене.

После Лондона мне предлагали выступать за Россию. Это же страна о "бенефитах"... Я не помню, если честно. Но я помню, что даже не думала, и я сказала, что не смогу. Я не могу быть против своей команды. У меня не было такого, что я буду только там фехтовать, для меня это только бизнес — нет. Я хочу быть дома, хочу быть в Украине и представлять нашу страну.

Ольга Харлан

Ольга Харлан

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка

Харлан поделилась важным инсайтом

По словам саблистки, ни одному украинцу нельзя недооценивать важность нашей культуры и ее влияния на историю.

Ольга Харлан впервые поняла это еще во время Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.

Как известно, именно после выступления наших фехтовальщиков весь мир узнал о команде из Украины.

2008 год, Пекин, когда мы выиграли "золото", и вот тогда все узнали, что есть молодая команда из Украины. Мы тогда внеслись на международную арену и сказали, что мы здесь не просто люди, что мы будем представлять эту страну, — добавила Ольга.

Что важно понимать, на "Олимпийских играх-2024" Ольга Харлан смогла завоевать первую медаль для Украины. Она вернулась домой с бронзой.

Более того, женская сборная Украины по фехтованию, в которую входили Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова, завоевала золото в командных соревнованиях.

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