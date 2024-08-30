Олимпийская чемпионка Ольга Харлан призналась, что получала тайное предложение от России

Украинская саблистка и олимпийская чемпионка Ольга Харлан откровенно рассказала, что ей предлагали получить российский паспорт и представлять РФ на международных соревнованиях. Однако спортсменка даже не рассматривала это предложение, ведь любит свою родину.

Ольга Харлан отбросила наглое предложение РФ

По словам украинки, впервые россияне обратили на нее внимание на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

В это время Ольга Харлан получила предложение касательно смены гражданства.

Как отмечает спортсменка, она даже не задумывалась о смене паспорта, поскольку всегда хотела представлять Украину на международной арене.

После Лондона мне предлагали выступать за Россию. Это же страна о "бенефитах"... Я не помню, если честно. Но я помню, что даже не думала, и я сказала, что не смогу. Я не могу быть против своей команды. У меня не было такого, что я буду только там фехтовать, для меня это только бизнес — нет. Я хочу быть дома, хочу быть в Украине и представлять нашу страну. Ольга Харлан Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка

Харлан поделилась важным инсайтом

По словам саблистки, ни одному украинцу нельзя недооценивать важность нашей культуры и ее влияния на историю.

Ольга Харлан впервые поняла это еще во время Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.

Как известно, именно после выступления наших фехтовальщиков весь мир узнал о команде из Украины.

2008 год, Пекин, когда мы выиграли "золото", и вот тогда все узнали, что есть молодая команда из Украины. Мы тогда внеслись на международную арену и сказали, что мы здесь не просто люди, что мы будем представлять эту страну, — добавила Ольга. Поделиться

Что важно понимать, на "Олимпийских играх-2024" Ольга Харлан смогла завоевать первую медаль для Украины. Она вернулась домой с бронзой.