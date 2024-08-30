Олимпийская чемпионка Ольга Харлан призналась, что получала тайное предложение от России

Украинская саблистка и олимпийская чемпионка Ольга Харлан откровенно рассказала, что ей предлагали получить российский паспорт и представлять РФ на международных соревнованиях. Однако спортсменка даже не рассматривала это предложение, ведь любит свою родину.
Главные тезисы
- Ольга Харлан отказалась от предложения представлять Россию на международных соревнованиях.
- Спортсменка напомнила о важности украинской культуры и ее влиянии на историю.
- Украинская фехтовальщица завоевала первую медаль для страны на Олимпийских играх в 2024 году.
Ольга Харлан отбросила наглое предложение РФ
По словам украинки, впервые россияне обратили на нее внимание на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.
В это время Ольга Харлан получила предложение касательно смены гражданства.
Как отмечает спортсменка, она даже не задумывалась о смене паспорта, поскольку всегда хотела представлять Украину на международной арене.
Харлан поделилась важным инсайтом
По словам саблистки, ни одному украинцу нельзя недооценивать важность нашей культуры и ее влияния на историю.
Ольга Харлан впервые поняла это еще во время Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.
Как известно, именно после выступления наших фехтовальщиков весь мир узнал о команде из Украины.
Что важно понимать, на "Олимпийских играх-2024" Ольга Харлан смогла завоевать первую медаль для Украины. Она вернулась домой с бронзой.
Более того, женская сборная Украины по фехтованию, в которую входили Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова, завоевала золото в командных соревнованиях.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-