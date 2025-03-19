Таємне кохання. Що відомо про стосунки Ліни Костенко та Василя Симоненка
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Таємне кохання. Що відомо про стосунки Ліни Костенко та Василя Симоненка

Василь Симоненко був закоханий у Ліну Костенко
Джерело:  online.ua

19 березня легендарній українській поетесі Ліні Костенко виповнилося 95 років. Багатьох шанувальників її творчості досі цікавить, кого насправді кохала письменниця, адже вона майже ніколи не ділилася деталями особистого життя. Як виявилося, у Костенко були таємні стосунки з колегою по перу — Василем Симоненком.

Головні тези:

  • Василь Симоненко був закоханий у Ліну Костенко у часи їхньої молодості.
  • Письменник Микола Сом підтвердив, що Василь мав почуття до поетеси, яку він ніжно називав "Косталіною".

Василь Симоненко був закоханий у Ліну Костенко

Ні для кого не секрет, що українська поетеса двічі офіційно виходила заміж.

Проте не важко здогадатися, що у Ліну Костенко закохувалися багато чоловіків, зокрема й відомих, адже вона завжди була не лише розумною й талановитою, а й також дуже красивою жінкою.

Раніше доволі довго ширилися чутки про те, що вона мала таємний роман зі світочем Василем Симоненком.

Ліна Костенко у молодості

Варто зазначити, що сама поетеса ніколи не коментувала цю інформацію, однак письменник Микола Сом зізнався, що Василь точно мав до неї почуття.

Ліну Вася Симоненко дуже любив. У них таємна любов була, хоч Ліна старша від нього на п’ять років. На неї не можна було дивитися без захвату: жіночна, з лукавинкою в очах — справжня красуня. Він називав її Косталіна. Казав: “Мене нагородила поглядом Косталіна, — пригадав письменник.

За словами Сома, саме він познайомив Ліну Костенко з її чоловіком Василем Цвіркуновим.

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