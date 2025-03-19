Таємне кохання. Що відомо про стосунки Ліни Костенко та Василя Симоненка

19 березня легендарній українській поетесі Ліні Костенко виповнилося 95 років. Багатьох шанувальників її творчості досі цікавить, кого насправді кохала письменниця, адже вона майже ніколи не ділилася деталями особистого життя. Як виявилося, у Костенко були таємні стосунки з колегою по перу — Василем Симоненком.
Головні тези:
- Василь Симоненко був закоханий у Ліну Костенко у часи їхньої молодості.
- Письменник Микола Сом підтвердив, що Василь мав почуття до поетеси, яку він ніжно називав "Косталіною".
Василь Симоненко був закоханий у Ліну Костенко
Ні для кого не секрет, що українська поетеса двічі офіційно виходила заміж.
Проте не важко здогадатися, що у Ліну Костенко закохувалися багато чоловіків, зокрема й відомих, адже вона завжди була не лише розумною й талановитою, а й також дуже красивою жінкою.
Раніше доволі довго ширилися чутки про те, що вона мала таємний роман зі світочем Василем Симоненком.
Варто зазначити, що сама поетеса ніколи не коментувала цю інформацію, однак письменник Микола Сом зізнався, що Василь точно мав до неї почуття.
За словами Сома, саме він познайомив Ліну Костенко з її чоловіком Василем Цвіркуновим.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-