Таємне кохання. Що відомо про стосунки Ліни Костенко та Василя Симоненка

19 березня легендарній українській поетесі Ліні Костенко виповнилося 95 років. Багатьох шанувальників її творчості досі цікавить, кого насправді кохала письменниця, адже вона майже ніколи не ділилася деталями особистого життя. Як виявилося, у Костенко були таємні стосунки з колегою по перу — Василем Симоненком.

Василь Симоненко був закоханий у Ліну Костенко

Ні для кого не секрет, що українська поетеса двічі офіційно виходила заміж.

Проте не важко здогадатися, що у Ліну Костенко закохувалися багато чоловіків, зокрема й відомих, адже вона завжди була не лише розумною й талановитою, а й також дуже красивою жінкою.

Раніше доволі довго ширилися чутки про те, що вона мала таємний роман зі світочем Василем Симоненком.

Ліна Костенко у молодості

Варто зазначити, що сама поетеса ніколи не коментувала цю інформацію, однак письменник Микола Сом зізнався, що Василь точно мав до неї почуття.

Ліну Вася Симоненко дуже любив. У них таємна любов була, хоч Ліна старша від нього на п’ять років. На неї не можна було дивитися без захвату: жіночна, з лукавинкою в очах — справжня красуня. Він називав її Косталіна. Казав: “Мене нагородила поглядом Косталіна, — пригадав письменник. Поширити

За словами Сома, саме він познайомив Ліну Костенко з її чоловіком Василем Цвіркуновим.