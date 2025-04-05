Маша Єфросиніна відреагувала на чутки про зраду чоловіка та розлучення

Уже кілька місяців поспіль у мережі ширяться чутки про те, що чоловік української телеведучої Маші Єфросиніної — Тимур Хромаєв — зраджує дружині з молодою коханкою та навіть планує розлучитися. Зірка прокоментувала цю інформацію та розставила всі крапки над “і”.
Головні тези:
- Маша Єфросиніна спростувала чутки про зраду чоловіка та розлучення.
- Вона також дала пораду усім жінкам щодо сприйняття своєї зовнішності та краси.
Маша Єфросиніна впевнена у вірності свого чоловіка
Телеведуча спростувала чутки про зраду коханого та плани розлучитися з ним.
Як стверджує Марія, у неї дуже турботливий та люблячий чоловік, а домисли про його зради — лише тема для жартів у сімейному колі.
Єфросиніна також відверто зізналася, що протягом 22 років у стосунках він жодного разу не давав коханій приводу засумніватися у собі.
На переконання зірки, чоловік не повинен бути точкою опори для жінки в плані зовнішності і догляду за собою.
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