Маша Єфросиніна відреагувала на чутки про зраду чоловіка та розлучення
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Маша Єфросиніна відреагувала на чутки про зраду чоловіка та розлучення

Маша Єфросиніна впевнена у вірності свого чоловіка
Джерело:  online.ua

Уже кілька місяців поспіль у мережі ширяться чутки про те, що чоловік української телеведучої Маші Єфросиніної — Тимур Хромаєв — зраджує дружині з молодою коханкою та навіть планує розлучитися. Зірка прокоментувала цю інформацію та розставила всі крапки над “і”.

Головні тези:

  • Маша Єфросиніна спростувала чутки про зраду чоловіка та розлучення.
  • Вона також дала пораду усім жінкам щодо сприйняття своєї зовнішності та краси.

Маша Єфросиніна впевнена у вірності свого чоловіка

Телеведуча спростувала чутки про зраду коханого та плани розлучитися з ним.

Як стверджує Марія, у неї дуже турботливий та люблячий чоловік, а домисли про його зради — лише тема для жартів у сімейному колі.

Єфросиніна також відверто зізналася, що протягом 22 років у стосунках він жодного разу не давав коханій приводу засумніватися у собі.

Зараз ми чуємо чергові плітки про наше розлучення, що у нього коханка і відверто вже навіть жартуємо над цим. Я дуже багато змінювалася за той час, що ми разом — годувала дитину тощо. Але чоловік завжди наголошує, що не встигає звикати до мене, тому інші жінки його просто не цікавлять.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна

Українська телеведуча

На переконання зірки, чоловік не повинен бути точкою опори для жінки в плані зовнішності і догляду за собою.

Жінка має це робити для себе, — вважає Маша Єфросиніна.

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