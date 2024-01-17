Білл Гейтс спрогнозував терміни глобальних змін у світі через ШІ

На думку американського бізнесмена та науковця Білла Гейтса, у продовж найближчих 5 років технології штучного інтелекту докорінно змінять світ.

Як ШІ може перевернути світ у найближчі 5 років

На думку Гейтса, протягом найближчих 5 років штучний інтелект стане трансформаційною технологією для всього людства.

При цьому американський бізнесмен зазначає, що це може призвести до того, що близько 40% усіх працівників у світі можуть залишитись без роботи.

Однак Гейтс підкреслює, що глобальне поширення технологій штучного інтелекту не тільки викличе масштабне безробіття, але й дозволить створити велику кількість робочих місць у абсолютно нових сферах діяльності.

Він також прогнозує, що штучний інтелект полегшить життя кожної людини, зокрема лікторизатори можуть виконувати важку роботу з документами.

За його словами, технології ШІ використовуватимуться на базі вже наявних наразі смартфонів та комп’ютерів, що сприятиме поширенню технології серед великої кількості людей.

Він також відзначає, що поліпшення в ChatGPT-4 від OpenAI дуже значно збільшило його функціональність, дозволяючи працювати йому як репетитору, що надає поради про здоров'я, допомагає писати код та надає технічну підтримку.

Впровадження ШІ в освітньому та медичному секторах, на думку Гейтса, буде "фантастичним".

Гейтс є одним з найбільших акціонерів Microsoft, яка має партнерство з OpenAI.

Він має намір використовувати своє багатство в філантропічних цілях, спільно з колишньою дружиною Меліндою Френч Гейтс.

Вони обіцяли пожертвувати значну частину своїх статків на благодійні проєкти.

Впродовж останніх років Гейтс оголошував проєкти, спрямовані на благо людства, і має намір віддавати 9 млрд доларів щороку.

Він відзначає, що спільно з іншими партнерами вже пожертвував близько 100 млрд.

Враховуючи такий темп, Гейтс прогнозує, що розподілить усі свої гроші протягом наступних 20 років.

Що відомо про загрозу з боку квантових комп’ютерів

За словами керівника провідної компанії у сфері електроники IBM в Європі Ани Паули Ассіс, квантові комп’ютери створюватимуть загрозу хаосу у сфері кібербезпеки до 2030 року.

Через наявні системи шифрування виявляться застарілими.

Наразі, як зазначає Ассіс, уряди розвинених країн починають серйзно розглядати цю проблему.

Але підприємства ще не готові до використання квантових машин, і, за словами експерта, їм потрібно багато часу, щоб перейти на постквантові протоколи.

Китай також активно зацікавлений у квантових обчисленнях, вкладаючи значні зусилля у цю галузь.

Зауважується, що квантові комп'ютери можна краще регулювати, ніж штучний інтелект, оскільки вони залежать від інфраструктури.

рім того, з огляду на розповсюдження квантових обчислень, можна сказати, що вони розвиваються швидше, ніж очікувалося.