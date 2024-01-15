Через орієнтацію на ШІ. Microsoft очолила рейтинг техногігантів

Технологічний гігант, який разом з Nvidia та Amazon приділяв значну увагу штучному інтелекту, за останній рік пережив значне зростання ринку. Ринкова вартість Microsoft за рік зросла на понад 1 трлн доларів.

Microsoft стала лідером у світі

Microsoft обігнала Apple і стала найбільшою у світі компанією з ринкової капіталізації. Цьому сприяла її глибока орієнтація на генеративний штучний інтелект (ІІ), сектор, який завойовує дедалі більшу популярність серед інвесторів.

Про це повідомляє Reuters.

Технологічний гігант, який разом з Nvidia та Amazon приділяв значну увагу штучному інтелекту, за останній рік пережив значне зростання ринку. Ринкова вартість Microsoft за рік зросла на понад 1 трлн доларів.

Аналітики проводять паралелі між цим зрушенням та початком 2000-х років, коли технологічні та інтернет-компанії почали замінювати споживчі та фінансові фірми в авангарді вищих ешелонів ринку.

Згідно з даними LSEG, ринкова капіталізація Microsoft становила 2,887 трлн дол, що є найвищим показником за всю історію, тоді як ринкова капіталізація Apple становила 2,875 трлн дол на момент закриття п'ятниці після досягнення піку 3,081 трлн дол на 14 грудня.

Microsoft впровадила технологію OpenAI у свій пакет програмного забезпечення для підвищення продуктивності, що допомогло спровокувати відновлення її бізнесу у галузі хмарних обчислень. Штучний інтелект також створив можливість кинути виклик домінуванню Google у веб-пошуку, – пише видання. Поширити

Apple, з іншого боку, стикається з проблемами зниження попиту, зокрема, на її флагманський продукт - iPhone. Компанія відчуває особливі труднощі в Китаї, ключовому ринку, де відновлення економіки після пандемії COVID-19 йде мляво, а конкуренція з боку Huawei, що відроджується, посилюється, що впливає на її частку на ринку.

Інші технологічні гравці, орієнтовані на штучний інтелект, такі як Nvidia, Meta Platforms та Alphabet, також стали свідками значного стрибка своєї ринкової капіталізації минулого року.

ChatGPT дозволили використовувати у військових цілях

Як зазначає видання, до 10 січня 2024 року сторінка "Політики використання" OpenAI включала пряму заборону на "діяльність, яка має високий ризик фізичної шкоди, включаючи", зокрема, "розробку зброї" та "військові дії".

У новому варіанті загальна заборона на "військове та бойове" використання зникла.

Представник OpenAI Ніко Фелікс пояснив, що компанія "прагне створити набір універсальних принципів, які легко запам’ятати та застосувати, особливо тому, що їхні інструменти тепер використовуються у всьому світі звичайними користувачами, які тепер також може створювати GPT".

При цьому він відмовився уточнювати, чи розпливчаста заборона охоплює будь-яке використання у військових цілях.