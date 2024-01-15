Из-за ориентации на ИИ. Microsoft возглавила рейтинг техногигантов

Технологический гигант, который вместе с Nvidia и Amazon уделял большое внимание искусственному интеллекту, за последний год испытал значительный рост рынка. Рыночная стоимость Microsoft за год выросла более чем на 1 трлн долл.

Microsoft стала лидером в мире

Microsoft обогнала Apple и стала крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации. Этому способствовала ее глубокая ориентация на генеративный искусственный интеллект (II), сектор, завоевывающий все большую популярность среди инвесторов.

Об этом сообщает Reuters.

Технологический гигант, который вместе с Nvidia и Amazon уделял большое внимание искусственному интеллекту, за последний год испытал значительный рост рынка. Рыночная стоимость Microsoft за год выросла более чем на 1 трлн долл.

Аналитики проводят параллели между этим сдвигом и началом 2000-х годов, когда технологические и интернет компании начали заменять потребительские и финансовые фирмы в авангарде высших эшелонов рынка.

Согласно данным LSEG, рыночная капитализация Microsoft составляла 2,887 трлн долл, что является самым высоким показателем за всю историю, тогда как рыночная капитализация Apple составила 2,875 трлн долл на момент закрытия пятницы после достижения пика 3,081 трлн долл на 14 декабря.

Microsoft внедрила технологию OpenAI в свой пакет программного обеспечения для повышения производительности, что помогло спровоцировать возобновление ее бизнеса в области облачных вычислений. Искусственный интеллект также создал возможность бросить вызов доминированию Google в веб-поиске – пишет издание. Поделиться

Apple, с другой стороны, сталкивается с проблемами снижения спроса, в частности, на ее флагманский продукт – iPhone. Компания испытывает особые трудности в Китае, ключевом рынке, где восстановление экономики после пандемии COVID-19 идет вяло, а возрождающаяся конкуренция со стороны Huawei усиливается, что влияет на ее долю на рынке.

Другие технологические игроки, ориентированные на искусственный интеллект, такие как Nvidia, Meta Platforms и Alphabet также стали свидетелями значительного скачка своей рыночной капитализации в прошлом году.

ChatGPT разрешили использовать в военных целях

Как отмечает издание, до 10 января 2024 года страница "Политики использования" OpenAI включала прямой запрет на "деятельность, которая имеет высокий риск физического ущерба, включая", в частности, "разработку оружия" и "военные действия".

В новом варианте общий запрет на "военное и боевое" использование исчез.

Представитель OpenAI Нико Феликс пояснил, что компания "стремится создать набор универсальных принципов, которые легко запомнить и применить, особенно потому, что их инструменты теперь используются во всем мире обычными пользователями, которые теперь могут создавать GPT".

При этом он отказался уточнять, охватывает ли расплывчатый запрет какое-либо использование в военных целях.