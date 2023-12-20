В чат-боте с ИИ от Microsoft можно создавать музыку. Как это сделать
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В чат-боте с ИИ от Microsoft можно создавать музыку. Как это сделать

Microsoft
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Источник:  Блог Microsoft

Чат-бот от Microsoft на основе искусственного интеллекта Copilot может создавать песни благодаря интеграции с музыкальной нейросетью Suno.

Как создавать музыку в чат-боте от Microsoft

Microsoft заключила партнерство с компанией Suno - "лидером в создании музыки на основе искусственного интеллекта". Эта платформа первой создала возможность из одного предложения генерировать полноценные песни: текст, инструментальное сопровождение и вокал.

Фото – blogs.bing.com

Благодаря этому люди, независимо от музыкального опыта, смогут создавать веселые, умные и персонализированные песни с помощью простых подсказок, говорится в блоге компании.

Создатели новой функции гарантируют, что пользователям не нужно уметь петь, играть на инструменте или читать ноты, чтобы претворять свои музыкальные идеи в жизнь.

Для того чтобы создать музыку нужно:

  1. Откройте браузер Microsoft Edge, посетите сайт copilot.microsoft.com и убедитесь, что вы вошли в свой аккаунт Microsoft;

  2. Включите плагин Suno или нажмите логотип Suno с надписью "Создавайте музыку с помощью Suno";

  3. Попросите Copilot создать песню для вас. К примеру, таким запросом: "Создать поп-песню о приключениях с моей семьей";

YouTube представил ШИ-инструмент для имитации голосов известных певцов

Первая функция Dream Track будет автоматически создавать короткие 30-секундные треки в стиле известных исполнителей.

Эта функция уже может имитировать девять разных певцов, которые помогают YouTube ее разрабатывать, — это Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain и Troye Sivan.

Программное обеспечение может генерировать тексты песен, минусовку и голос, сгенерированный искусственным интеллектом в стиле исполнителя.

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