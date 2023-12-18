Способный ученик. ИИ FunSearch сделал научное открытие без начальных данных

Компания DeepMind, дочерняя компания Google, заявила, что ее система искусственного интеллекта (ИИ), известная как FunSearch, успешно решила печально известную математическую задачу, долго ставившую в тупик математиков.

ИИ FunSearch сделал научное открытие

Проблема, о которой говорится, известная как "cap set problem", заключается в расположении точек таким образом, чтобы они никогда не образовывали прямую линию, являющуюся уникальным вызовом для математиков.

Исследователи DeepMind утверждают, что FunSearch создал совершенно новое решение этой проблемы, что стало первым случаем, когда ИИ совершил научное открытие, которого не было в его учебных данных.

Ученые объяснили, что FunSearch был построен на основе AlphaZero, предыдущей модели ИИ от DeepMind. В отличие от традиционных подходов, FunSearch решает математические задачи подобно игре.

Основная большая языковая модель, Codey, учится на компьютерном коде и обладает способностью отвергать неправильные ответы, одновременно включая правильные процесс обучения.

Исследователи в шоке от возможностей ИИ

Несмотря на то, что для получения решения понадобилось несколько дней, способность ИИ давать совершенно новый ответ, ранее неизвестному человеку, является значительным достижением.

Вице-президент по исследованиям DeepMind, Пушмит Коли, акцентировал внимание на важности этого достижения, заявив:

Этого нет в учебных данных. Об этом даже не было известно. Поделиться

Исследователи, радуясь этому прорыву, признают, что способность FunSearch к "самостоятельному мышлению" остается загадкой.

Пока научное сообщество ожидает дальнейшего изучения и подтверждения утверждений DeepMind, перспектива того, что ИИ-система генерирует действительно новые научные открытия, свидетельствует о том, что возможности искусственного интеллекта растут. Это первый случай, когда большой языковой моделью было сделано настоящее новое открытие.