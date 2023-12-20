У чат-боті з ШІ від Microsoft можна створювати музику. Як це зробити
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У чат-боті з ШІ від Microsoft можна створювати музику. Як це зробити

Microsoft
Джерело:  Блог Microsoft

Чат-бот від Microsoft на основі штучного інтелекту Copilot може створювати пісні завдяки інтеграції з музичною нейромережею Suno.

Як створювати музику в чат-боті від Microsoft

Microsoft уклала партнерство з компанією Suno — "лідером у створенні музики на основі штучного інтелекту". Зазначається, що ця платформа першою створила можливість з одного речення генерувати повноцінні пісні: текст, інструментальний супровід та вокал.

Фото – blogs.bing.com

Завдяки цьому люди, незалежно від музичного досвіду, зможуть створювати веселі, розумні та персоналізовані пісні за допомогою простих підказок, — йдеться в блозі компанії.

Творці нової функції гарантують, що користувачам не потрібно вміти співати, грати на інструменті або читати ноти, щоб втілювати свої музичні ідеї в життя.

Для того, щоб створити музику треба:

  1. Відкрийте браузер Microsoft Edge, відвідайте сайт copilot.microsoft.com і переконайтеся, що ви ввійшли у свій обліковий запис Microsoft;

  2. Увімкніть плагін Suno або натисніть на логотип Suno з написом "Створюйте музику за допомогою Suno";

  3. Попросіть Copilot створити пісню для вас. Наприклад, таким запитом: "Створити поп-пісню про пригоди з моєю родиною";

YouTube представив ШІ-інструмент для імітації голосів відомих співаків

Перша функція Dream Track автоматично створюватиме короткі 30-секундні треки у стилі відомих виконавців.

Ця функція вже може імітувати девʼять різних співаків, які допомагають YouTube її розробляти, — це Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain, and Troye Sivan.

Програмне забезпечення може генерувати тексти пісень, мінусівку та голос, згенерований штучним інтелектом, у стилі виконавця.

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