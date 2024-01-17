Билл Гейтс спрогнозировал сроки глобальных изменений в мире из-за ИИ

По мнению американского бизнесмена и ученого Билла Гейтса, в течение ближайших 5 лет технологии искусственного интеллекта коренным образом изменят мир.
Как ИИ может перевернуть мир в ближайшие 5 лет
По мнению Гейтса, в ближайшие 5 лет искусственный интеллект станет трансформационной технологией для всего человечества.
При этом американский бизнесмен отмечает, что это может привести к тому, что около 40% всех работников мира могут остаться без работы.
Однако Гейтс подчеркивает, что глобальное распространение технологий искусственного интеллекта не только вызовет масштабную безработицу, но позволит создать большое количество рабочих мест в совершенно новых сферах деятельности.
Он также прогнозирует, что искусственный интеллект облегчит жизнь каждого человека, в частности, ликторизаторы могут выполнять тяжелую работу с документами.
По его словам, технологии ИИ будут использоваться на базе уже существующих смартфонов и компьютеров, что будет способствовать распространению технологии среди большого количества людей.
Он также отмечает, что улучшение в ChatGPT-4 от OpenAI очень значительно увеличило его функциональность, позволяя работать ему как репетитору, который дает советы о здоровье, помогает писать код и оказывает техническую поддержку.
Внедрение ИИ в образовательном и медицинском секторах, по мнению Гейтса, будет "фантастическим".
Гейтс является одним из крупнейших акционеров Microsoft, имеющего партнерство с OpenAI.
Он намерен использовать свое богатство в филантропических целях, совместно с бывшей супругой Мелиндой Фрэнч Гейтс.
Они обещали пожертвовать значительную часть своего состояния на благотворительные проекты.
В последние годы Гейтс объявлял проекты, направленные на благо человечества, и намерен отдавать 9 млрд долларов ежегодно.
Он отмечает, что совместно с другими партнерами уже пожертвовал около 100 миллиардов.
Учитывая такой темп, Гейтс прогнозирует, что распределит все свои деньги в течение следующих 20 лет.
Что известно об угрозе квантовых компьютеров.
По словам руководителя ведущей компании в сфере электроники IBM в Европе Аны Паулы Ассис, квантовые компьютеры будут создавать угрозу хаоса в сфере кибербезопасности до 2030 года.
Из-за имеющихся систем шифрования окажутся устаревшими.
В настоящее время, как отмечает Ассис, правительства развитых стран начинают серьезно рассматривать эту проблему.
Но предприятия еще не готовы к использованию квантовых машин и, по словам эксперта, им нужно много времени, чтобы перейти на постквантовые протоколы.
Китай также активно заинтересован в квантовых вычислениях, вкладывая значительные усилия в эту отрасль.
Замечается, что квантовые компьютеры лучше регулировать, чем искусственный интеллект, поскольку они зависят от инфраструктуры.
кроме того, учитывая распространение квантовых вычислений, можно сказать, что они развиваются быстрее, чем ожидалось.
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