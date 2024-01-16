Ученые из Объединенных Арабских Эмиратов "научили" искусственный интеллект убедительно имитировать почерк человека. Для этого ему нужно всего несколько написанных от руки абзацев.

Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека

Для новой технологии исследователи из Университета искусственного интеллекта Мохаммеда бин Заида в Абу-Даби использовали трансформаторную модель — тип нейронной сети, предназначенной для изучения контекста и последовательных данных.

Потенциал этой разработки огромен – от расшифровки почерка врачей до создания персонализированной рекламы, – рассказал один из разработчиков Рао Мухаммад Анвер. Поделиться

Также эта технология может помочь писать людям с травмами рук. Кроме того, ее можно использовать для создания большого количества синтетических данных, чтобы улучшить работу других моделей ИИ с распознаванием рукописного текста.

В то же время, новая технология может стать причиной массовых подделок почерка.

Нам придется повышать осведомленность общественности и разрабатывать инструменты борьбы с подделками. Это как разработка антивируса для вируса, – отметил разработчик Хишам Чолаккал. Поделиться

В настоящее время исследователи получили патент в США. Запустить технологию в действие планируют в течение нескольких последующих месяцев.