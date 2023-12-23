Ученые бьют тревогу из-за серьезной опасности шампанского

Большинство людей в разных уголках мира привыкли встречать Новый год с бутылкой шампанского. Однако, как оказалось, именно этот напиток может превратить ваше празднование в ужас.

Что важно знать о рисках при употреблении шампанского

Как утверждают специалисты кафедры офтальмологии Кембриджского университета, они не могут игнорировать случаи глазных травм, связанных с открыванием бутылок шампанского.

Иностранные эксперты обращают внимание на то, что травмы глаз от выстрела пробки могут произойти фактически мгновенно.

Что важно понимать, от момента открытия бутылки до попадания пробки в глаза проходит всего 0,05 секунды.

Предупреждение учёных подтверждает статистика, указывающая на то, что пробки бутылок шампанского составляют 20% случаев травм глаз в США и 71% в Венгрии.

Кроме того, указано, что в таких случаях травмы глаз довольно часто необратимы – некоторые люди так и остаются незрячими на один глаз.

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Как решить проблему с шампанским

По словам специалистов, прежде всего важно, чтобы производители этих напитков наконец-то начали размещать на бутылках этикетки с предупреждением о возможных травмах.

К слову, давление, которое фиксируется при откупорке бутылки, превышает давление в автомобильной шине в три раза, а это значит, что у людей практически нет никакого шанса вовремя среагировать и уклониться.

Кроме того, эксперты призывают не забывать охлаждать бутылку перед открытием, ведь это поможет снизить давление внутри.