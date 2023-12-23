Вчені б'ють на сполох через серйозну небезпеку шампанського

Більшість людей у різних куточках світу звикли зустрічати Новий рік з пляшкою шампанського. Однак, як виявилося, саме цей напій може перетворити ваше святкування на жах.

Що важливо знати про ризики під час вживання шампанського

Як стверджують фахівці кафедри офтальмології Кембриджського університету, вони не можуть ігнорувати випадки травм очей, які пов'язані з відкриванням пляшок шампанського.

Іноземні експерти звертають увагу на те, що травми очей від “вистрілу” корка можуть статися фактично миттєво.

Що важливо розуміти, від моменту відкриття пляшки до потрапляння корка в око минає лише 0,05 секунди.

Попередження вчених підтверджує статистика, яка вказує на те, що пробки пляшок шампанського становлять 20% випадків травм очей у США і 71% в Угорщині.

Окрім того, наголошується, що у таких випадках травми очей доволі часто незворотні – деякі люди так і залишаються незрячими на одне око.

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Як розв’язати проблему з шампанським

За словами фахівців, насамперед важливо, щоб виробники цих напоїв нарешті почали розміщувати на пляшках етикетки з попередженням про можливі травми.

До слова, тиск, який фіксується під час відкорковування пляшки перевищує тиск в автомобільній шині втричі, а це означає, що у людей практично немає жодного шансу вчасно зреагувати та ухилитися.

Окрім того, експерти закликають не забувати охолоджувати пляшку перед відкриттям, адже це допоможе знизити тиск усередині.