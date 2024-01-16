Вчені з Об’єднаних Арабських Еміратів "навчили" штучний інтелект переконливо імітувати почерк людини. Для цього йому треба лише декілька написаних від руки абзаців.
Вчені "навчили" ШІ імітувати почерк людини
Для нової технології дослідники з Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в Абу-Дабі використали трансформаторну модель — тип нейронної мережі, призначеної для вивчення контексту та значення послідовних даних.
Також ця розробка може допомогти писати людям з травмами рук. Крім того, її можна використати для генерування великої кількості синтетичних даних, щоб покращити роботу інших моделей ШІ з розпізнаванням рукописного тексту.
Водночас нова технологія може стати причиною масових підробок почерку.
Наразі дослідники отримали патент у США. Запустити технологію в дію планують протягом декількох наступних місяців.
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