Вчені "навчили" ШІ імітувати почерк людини
Категорія
Технології
Дата публікації

Вчені "навчили" ШІ імітувати почерк людини

почерк
Джерело:  Bloomberg

Вчені з Об’єднаних Арабських Еміратів "навчили" штучний інтелект переконливо імітувати почерк людини. Для цього йому треба лише декілька написаних від руки абзаців.

Вчені "навчили" ШІ імітувати почерк людини

Для нової технології дослідники з Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в Абу-Дабі використали трансформаторну модель — тип нейронної мережі, призначеної для вивчення контексту та значення послідовних даних.

Потенціал цієї розробки величезний — від розшифровки почерку лікарів до створення персоналізованої реклами, — розповів один із розробників Рао Мухаммад Анвер.

Також ця розробка може допомогти писати людям з травмами рук. Крім того, її можна використати для генерування великої кількості синтетичних даних, щоб покращити роботу інших моделей ШІ з розпізнаванням рукописного тексту.

Водночас нова технологія може стати причиною масових підробок почерку.

Нам доведеться підвищувати обізнаність громадськості та розробляти інструменти для боротьби з підробками. Це як розробка антивірусу для вірусу, — зазначив розробник Хішам Чолаккал.

Наразі дослідники отримали патент у США. Запустити технологію в дію планують протягом декількох наступних місяців. 

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