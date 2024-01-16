Вчені з Об’єднаних Арабських Еміратів "навчили" штучний інтелект переконливо імітувати почерк людини. Для цього йому треба лише декілька написаних від руки абзаців.

Вчені "навчили" ШІ імітувати почерк людини

Для нової технології дослідники з Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в Абу-Дабі використали трансформаторну модель — тип нейронної мережі, призначеної для вивчення контексту та значення послідовних даних.

Потенціал цієї розробки величезний — від розшифровки почерку лікарів до створення персоналізованої реклами, — розповів один із розробників Рао Мухаммад Анвер. Поширити

Також ця розробка може допомогти писати людям з травмами рук. Крім того, її можна використати для генерування великої кількості синтетичних даних, щоб покращити роботу інших моделей ШІ з розпізнаванням рукописного тексту.

Водночас нова технологія може стати причиною масових підробок почерку.

Нам доведеться підвищувати обізнаність громадськості та розробляти інструменти для боротьби з підробками. Це як розробка антивірусу для вірусу, — зазначив розробник Хішам Чолаккал. Поширити

Наразі дослідники отримали патент у США. Запустити технологію в дію планують протягом декількох наступних місяців.