Билл Гейтс публично покаялся за связи с Эпштейном и измены с россиянами

Основатель Microsoft и всемирно известный миллиардер Билл Гейтс решил публично извиниться перед сотрудниками своего фонда. Он фактически признал, что имел связи с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном и изменял своей жене с гражданками России.

Билл Гейтс отважился на откровенные признания

По словам анонинных источников, бизнесмен пытается спасти свою репутацию в глазах коллег и подчиненных.

На фоне последних событий Билл Гейтс решил публично признать, что имел внебрачные романы с двумя "русскими женщинами".

Как утверждает основатель Microsoft, об этих изменах впоследствии стало известно Эпштейну.

Американский миллиардер начал уверять, что они, дескать, не были жертвами финансиста.

У меня действительно были романы, один с россиянкой, игроком в бридж, с которой я познакомился на турнире, и один с россиянкой, которая была физиком-ядерщиком. С ней я познакомился по работе, — признался Билл Гейтс. Поделиться

Кроме того, он утверждает, что никогда "не делал ничего противозаконного".

Что важно понимать, Гейтс начал общаться с Эпштейном еще 15 лет назад — это произошло после того, как финансист признал вину по делу о привлечении несовершеннолетней к проституции.

Бизнесмен летал с Эпштейном по частному самолете и проводил с ним время в Германии, Франции, Нью-Йорке и Вашингтоне. Гейтс продолжает утверждать, что "никогда не оставался на ночь и не посещал остров Эпштейна".