Билл Гейтс публично покаялся за связи с Эпштейном и измены с россиянами

Основатель Microsoft и всемирно известный миллиардер Билл Гейтс решил публично извиниться перед сотрудниками своего фонда. Он фактически признал, что имел связи с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном и изменял своей жене с гражданками России.
Главные тезисы
- Гейтс утверждает, что никогда не делал ничего противозаконного.
- Однако известно, что он общался с Эпштейном и летал на его личном самолете.
Билл Гейтс отважился на откровенные признания
По словам анонинных источников, бизнесмен пытается спасти свою репутацию в глазах коллег и подчиненных.
На фоне последних событий Билл Гейтс решил публично признать, что имел внебрачные романы с двумя "русскими женщинами".
Как утверждает основатель Microsoft, об этих изменах впоследствии стало известно Эпштейну.
Американский миллиардер начал уверять, что они, дескать, не были жертвами финансиста.
Кроме того, он утверждает, что никогда "не делал ничего противозаконного".
Что важно понимать, Гейтс начал общаться с Эпштейном еще 15 лет назад — это произошло после того, как финансист признал вину по делу о привлечении несовершеннолетней к проституции.
Бизнесмен летал с Эпштейном по частному самолете и проводил с ним время в Германии, Франции, Нью-Йорке и Вашингтоне. Гейтс продолжает утверждать, что "никогда не оставался на ночь и не посещал остров Эпштейна".
