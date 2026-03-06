Путин решил вмешаться в венгерские выборы ради Орбана — расследование

В рамках масштабного расследования проекта VSquare стало известно, что российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы его союзник Виктор Орбан остался у власти. Так глава Кремля приказал своей группе политических технологов и военной разведке РФ вмешаться в ход парламентских выборов в Венгрии.
Главные тезисы
- Кириенко реализует новый план Кремля в Венгрии
- Команда Орбана знает об этой операции и вовлечена в нее.
Путин боится потерять еще своего союзника
Согласно данным VSquare, российский дикатор приказал "заниматься" Венгрией Сергею Кириенко.
Что важно понимать, речь идет о первом заместителе главы администрации президента РФ, который является разработчиком всей инфраструктуры политического влияния России как внутренней, так и внешней.
К этой операции также привлечен глава Главного управления Кремля по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов.
Фактически Путин поручил разместить российских экспертов по манипулированию социальными медиа в посольстве РФ в Будапеште.
Как удалось узнать расследователям, российская команда насчитывает три человека и работает в посольстве в Будапеште.
Она активно реализует план Главного управления Генерального штаба ВС России.
