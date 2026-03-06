Путин решил вмешаться в венгерские выборы ради Орбана — расследование

В рамках масштабного расследования проекта VSquare стало известно, что российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы его союзник Виктор Орбан остался у власти. Так глава Кремля приказал своей группе политических технологов и военной разведке РФ вмешаться в ход парламентских выборов в Венгрии.

Путин боится потерять еще своего союзника

Согласно данным VSquare, российский дикатор приказал "заниматься" Венгрией Сергею Кириенко.

Что важно понимать, речь идет о первом заместителе главы администрации президента РФ, который является разработчиком всей инфраструктуры политического влияния России как внутренней, так и внешней.

К этой операции также привлечен глава Главного управления Кремля по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов.

Фактически Путин поручил разместить российских экспертов по манипулированию социальными медиа в посольстве РФ в Будапеште.

В целях прикрытия они получили служебные и дипломатические паспорта, что обеспечивает им определенную неприкосновенность. Поделиться

Как удалось узнать расследователям, российская команда насчитывает три человека и работает в посольстве в Будапеште.

Она активно реализует план Главного управления Генерального штаба ВС России.